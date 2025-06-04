Додаткова винагорода у ЗСУ - виплати для військових, які працюють у забезпеченні

Військовослужбовець з підрозділу забезпечення. Фото: vitv.mil.gov.ua

Військовослужбовці, які проходять військову службу у підрозділах забезпечення, теж отримують додаткову винагороду. Максимальний розмір цієї винагороди може сягати 100 тисяч гривень на місяць.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

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Виплати для підрозділів забезпечення

Порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України визначає, що додаткова винагорода виплачується не тільки тим військовим, які ведуть бойові дії на фронті чи у ворожому тилу.

Право на таку виплату мають, зокрема, й ті воїни, які виконують бойові чи спеціальні завдання із всебічного забезпечення діючих угруповань військ Сил оборони держави безпосередньо в районах ведення воєнних дій.

Завдання таких підрозділів регламентується бойовими чи логістичними розпорядженнями.

Розмір виплат для військовослужбовців

Базовим розміром виплати для таких військовослужбовців є 30 тисяч гривень на місяць.

Та у випадку, якщо завдання із забезпечення виконуються уже на лінії бойового зіткнення з противником на глибину виконання бойових чи спеціальних завдань військовою частиною першого ешелону оборони або наступу — сума винагороди може зрости.

Максимальний розмір додаткової винагороди у такому випадку становитиме 100 тисяч гривень на місяць.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що додаткові виплати отримують навіть військовослужбовці, підрозділи яких перебувають на відновленні.

Додамо, ми повідомляли про те, хто з військовослужбовців отримає 243 тисячі гривень на місяць.