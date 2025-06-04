Дополнительное вознаграждение в ВСУ - выплаты для военных, работающих в обеспечении

Военнослужащий из подразделения обеспечения. Фото: vitv.mil.gov.ua

Военнослужащие, которые проходят военную службу в подразделениях обеспечения, тоже получают дополнительное вознаграждение. Максимальный размер этого вознаграждения может достигать 100 тысяч гривен в месяц.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

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Выплаты для подразделений обеспечения

Порядок выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины определяет, что дополнительное вознаграждение выплачивается не только тем военным, которые ведут боевые действия на фронте или во вражеском тылу.

Право на такую выплату имеют, в частности, и те воины, которые выполняют боевые или специальные задачи по всестороннему обеспечению действующих группировок войск Сил обороны государства непосредственно в районах ведения военных действий.

Задача таких подразделений регламентируется боевыми или логистическими распоряжениями.

Размер выплат для военнослужащих

Базовым размером выплаты для таких военнослужащих является 30 тысяч гривен в месяц.

Но в случае, если задачи по обеспечению выполняются уже на линии боевого соприкосновения с противником на глубину выполнения боевых или специальных задач воинской частью первого эшелона обороны или наступления — сумма вознаграждения может возрасти.

Максимальный размер дополнительного вознаграждения в таком случае составит 100 тысяч гривен в месяц.

Напомним, мы ранее писали о том, что дополнительные выплаты получают даже военнослужащие, подразделения которых находятся на восстановлении.

Добавим, мы сообщали о том, кто из военнослужащих получит 243 тысячи гривен в месяц.