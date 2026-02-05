Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка Військові у штабі — максимальна виплата у лютому

Військові у штабі — максимальна виплата у лютому

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 03:30
Виплати у ЗСУ лютий 2026 - розмір винагороди для штабних військових
Українські військовослужбовці. Фото: Facebook Генштабу ЗСУ

Військовослужбовці Збройних сил України мають право на додаткову винагороду у ситуації, коли вони залучені до оборони країни від російської агресії. Ці виплати нараховуються не тільки військовим із бойових підрозділів, а і тим військовослужбовцям, які служать у штабах.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Реклама
Читайте також:

Виплати у штабах підрозділів ЗСУ

Військовослужбовці Збройних сил України, крім основних виплат (зарплати тощо), отримують і додаткову грошову винагороду.

Ця винагорода нараховується за участь у бойових діях чи інших діях, які спрямовані на захист Батьківщини, її незалежності та територіальної цілісності держави.

Такі ж виплати можуть бути нараховані не тільки членам бойових підрозділів, а і тим військовослужбовцям, які були включені до складу органу військового управління, штабу угруповання військ (сил) або штабу тактичної групи до пункту управління оперативно-стратегічного угруповання військ.

Два варіанти додаткової винагороди для штабних

Розмір таких виплат для штабних військовослужбовців, як пояснили у Міністерстві оборони України, може варіюватися.

Існує два основні розміри грошового забезпечення військовослужбовців у таких ситуаціях.

Мінімальна виплата за місяць може становити 50 тисяч гривень.

Максимальна збільшується удвічі і становить 100 тисяч гривень за повний місяць.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, у яких числах лютого військовослужбовцям будуть нараховані кошти.

Додамо, ми повідомляли про те, скільки місяців триватиме виплата коштів пораненому військовослужбовцю.

виплати ЗСУ війна військовослужбовці бойові дії
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації