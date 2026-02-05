Виплати у ЗСУ лютий 2026 - розмір винагороди для штабних військових

Українські військовослужбовці. Фото: Facebook Генштабу ЗСУ

Військовослужбовці Збройних сил України мають право на додаткову винагороду у ситуації, коли вони залучені до оборони країни від російської агресії. Ці виплати нараховуються не тільки військовим із бойових підрозділів, а і тим військовослужбовцям, які служать у штабах.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Виплати у штабах підрозділів ЗСУ

Військовослужбовці Збройних сил України, крім основних виплат (зарплати тощо), отримують і додаткову грошову винагороду.

Ця винагорода нараховується за участь у бойових діях чи інших діях, які спрямовані на захист Батьківщини, її незалежності та територіальної цілісності держави.

Такі ж виплати можуть бути нараховані не тільки членам бойових підрозділів, а і тим військовослужбовцям, які були включені до складу органу військового управління, штабу угруповання військ (сил) або штабу тактичної групи до пункту управління оперативно-стратегічного угруповання військ.

Два варіанти додаткової винагороди для штабних

Розмір таких виплат для штабних військовослужбовців, як пояснили у Міністерстві оборони України, може варіюватися.

Існує два основні розміри грошового забезпечення військовослужбовців у таких ситуаціях.

Мінімальна виплата за місяць може становити 50 тисяч гривень.

Максимальна збільшується удвічі і становить 100 тисяч гривень за повний місяць.

