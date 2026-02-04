Виплати пораненим військовим - тривалість виплат

Гроші для поранених — скільки місяців триває виплата
Поранені військовослужбовці ЗСУ, які вибули на лікування, мають право на спеціальне грошове забезпечення. У Міноборони пояснили, скільки місяців триватимуть ці виплати і що буде після них.
Про це повідомляло Міністерство оборони України.
Виплати пораненим — перші чотири місяці
Військові, який зазнали поранень під час захисту Батьківщини і потрапили до медичних закладів, мають право на отримання відповідної виплати.
У Міністерстві оборони України пояснили, як нараховується ця виплата.
"Військовослужбовцям виплачується грошове забезпечення за останніми займаними посадами за період звільнення від виконання службових обов’язків у зв’язку з хворобою та перебуванням на лікуванні в лікарняних закладах та у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою", — наголосили у військовому відомстві.
Така ж виплата надається військовому і у випадку вибуття у відпустку за станом здоров’я.
Виплати після завершення чотиримісячного терміну
Ця соціальна виплата надаватиметься військовослужбовцю не довше чотирьох місяців із дня вибуття з військової частини.
Втім, додали у Міноборони, існують винятки, передбачені чинним законодавством України, для більш тривалих строків перебування на лікуванні.
"Грошове забезпечення після чотирьох місяців безперервного перебування на лікуванні в лікарняних закладах виплачується на підставі висновку лікарняного закладу (військово-лікарської комісії), рішення командира військової частини про продовження перебування в лікарняних закладах", — йшлося у поясненні військового відомства.
