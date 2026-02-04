Відео
Головна Військова економіка Гроші для поранених — скільки місяців триває виплата

Гроші для поранених — скільки місяців триває виплата

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 03:38
Виплати пораненим військовим - тривалість виплат
Військовослужбовець на реабілітації. Фото: congress.gov.ua

Поранені військовослужбовці ЗСУ, які вибули на лікування, мають право на спеціальне грошове забезпечення. У Міноборони пояснили, скільки місяців триватимуть ці виплати і що буде після них.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Читайте також:

Виплати пораненим — перші чотири місяці

Військові, який зазнали поранень під час захисту Батьківщини і потрапили до медичних закладів, мають право на отримання відповідної виплати.

У Міністерстві оборони України пояснили, як нараховується ця виплата.

"Військовослужбовцям виплачується грошове забезпечення за останніми займаними посадами за період звільнення від виконання службових обов’язків у зв’язку з хворобою та перебуванням на лікуванні в лікарняних закладах та у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою", — наголосили у військовому відомстві.

Така ж виплата надається військовому і у випадку вибуття у відпустку за станом здоров’я.

Виплати після завершення чотиримісячного терміну

Ця соціальна виплата надаватиметься військовослужбовцю не довше чотирьох місяців із дня вибуття з військової частини.

Втім, додали у Міноборони, існують винятки, передбачені чинним законодавством України, для більш тривалих строків перебування на лікуванні.

"Грошове забезпечення після чотирьох місяців безперервного перебування на лікуванні в лікарняних закладах виплачується на підставі висновку лікарняного закладу (військово-лікарської комісії), рішення командира військової частини про продовження перебування в лікарняних закладах", — йшлося у поясненні військового відомства.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли військовослужбовець отримає гроші на оздоровлення.

Додамо, ми повідомляли про те, у яких числах прийдуть гроші для українських військових у лютому 2026

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
