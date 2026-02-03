Відпустки військовослужбовцям - оздоровчі гроші для військових

Дві відпустки на рік — коли військовий отримає оздоровчі
Соціальна виплата на оздоровлення військовослужбовців Збройних сил України нараховується при вибутті військового на відпустку. У Міноборони роз’яснили ситуацію із "оздоровчими" коштами, коли військовий вирішив розділити щорічну відпустку на дві частини.
Про це повідомляло Міністерство оборони України.
Оздоровчі для ЗСУ
Військовослужбовці Збройних сил України мають право на цілу низку соціальних виплат під час та після завершення військової служби.
Однією із таких виплат є так звані "оздоровчі" — це кошти, які нараховуються військовослужбовцю під час відпустки на оздоровлення організму.
У Міністерстві оборони роз’яснили важливий нюанс нарахування "оздоровчих" грошей.
Якщо відпустка розділена на дві частини
Справа в тому, що військовослужбовець ЗСУ має право на щорічну відпустку, при цьому може розділити її на дві частини.
У військовому відомстві пояснили, коли саме військовий отримає "оздоровчі" у такій ситуації, із розділеною відпусткою.
Згідно із нормами військового законодавства, соціальна виплата на оздоровлення нарахується військовослужбовцю у той момент, коли він вибуде зі своєї військової частини у другу частину щорічної відпустки.
