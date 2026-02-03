Відпустки військовослужбовцям - оздоровчі гроші для військових

Військовослужбовці ЗСУ. Фото: 115 ОМБр

Соціальна виплата на оздоровлення військовослужбовців Збройних сил України нараховується при вибутті військового на відпустку. У Міноборони роз’яснили ситуацію із "оздоровчими" коштами, коли військовий вирішив розділити щорічну відпустку на дві частини.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Реклама

Читайте також:

Оздоровчі для ЗСУ

Військовослужбовці Збройних сил України мають право на цілу низку соціальних виплат під час та після завершення військової служби.

Однією із таких виплат є так звані "оздоровчі" — це кошти, які нараховуються військовослужбовцю під час відпустки на оздоровлення організму.

У Міністерстві оборони роз’яснили важливий нюанс нарахування "оздоровчих" грошей.

Якщо відпустка розділена на дві частини

Справа в тому, що військовослужбовець ЗСУ має право на щорічну відпустку, при цьому може розділити її на дві частини.

У військовому відомстві пояснили, коли саме військовий отримає "оздоровчі" у такій ситуації, із розділеною відпусткою.

Згідно із нормами військового законодавства, соціальна виплата на оздоровлення нарахується військовослужбовцю у той момент, коли він вибуде зі своєї військової частини у другу частину щорічної відпустки.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими будуть виплати для військовослужбовців, які перебувають у розпорядженні.

Додамо, ми повідомляли про те, якими є надбавки для грошового забезпечення військовослужбовцю за наукове звання.