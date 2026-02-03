Видео
Главная Военная экономика Два отпуска в год — когда военный получит оздоровительные

Два отпуска в год — когда военный получит оздоровительные

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 03:42
Отпуска военнослужащим - оздоровительные деньги для военных
Военнослужащие ВСУ. Фото: 115 ОМБр

Социальная выплата на оздоровление военнослужащих Вооруженных сил Украины начисляется при выбытии военного в отпуск. В Минобороны разъяснили ситуацию с "оздоровительными" средствами, когда военный решил разделить ежегодный отпуск на две части.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Читайте также:

Оздоровительные для ВСУ

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на целый ряд социальных выплат во время и после завершения военной службы.

Одной из таких выплат являются так называемые "оздоровительные" — это средства, которые начисляются военнослужащему во время отпуска на оздоровление организма.

В Министерстве обороны разъяснили важный нюанс начисления "оздоровительных" денег.

Если отпуск разделен на две части

Дело в том, что военнослужащий ВСУ имеет право на ежегодный отпуск, при этом может разделить его на две части.

В военном ведомстве объяснили, когда именно военный получит "оздоровительные" в такой ситуации, с разделенным отпуском.

Согласно нормам военного законодательства, социальная выплата на оздоровление начислится военнослужащему в тот момент, когда он выбудет из своей воинской части во вторую часть ежегодного отпуска.

Напомним, мы ранее писали о том, какими будут выплаты для военнослужащих, которые находятся в распоряжении.

Добавим, мы сообщали о том, какими являются надбавки для денежного обеспечения военнослужащему за научное звание.

Минобороны выплаты ВСУ отпуск военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
