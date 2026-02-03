Отпуска военнослужащим - оздоровительные деньги для военных

Военнослужащие ВСУ. Фото: 115 ОМБр

Социальная выплата на оздоровление военнослужащих Вооруженных сил Украины начисляется при выбытии военного в отпуск. В Минобороны разъяснили ситуацию с "оздоровительными" средствами, когда военный решил разделить ежегодный отпуск на две части.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Оздоровительные для ВСУ

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на целый ряд социальных выплат во время и после завершения военной службы.

Одной из таких выплат являются так называемые "оздоровительные" — это средства, которые начисляются военнослужащему во время отпуска на оздоровление организма.

В Министерстве обороны разъяснили важный нюанс начисления "оздоровительных" денег.

Если отпуск разделен на две части

Дело в том, что военнослужащий ВСУ имеет право на ежегодный отпуск, при этом может разделить его на две части.

В военном ведомстве объяснили, когда именно военный получит "оздоровительные" в такой ситуации, с разделенным отпуском.

Согласно нормам военного законодательства, социальная выплата на оздоровление начислится военнослужащему в тот момент, когда он выбудет из своей воинской части во вторую часть ежегодного отпуска.

