Отпуска военнослужащим - оздоровительные деньги для военных

Два отпуска в год — когда военный получит оздоровительные
Социальная выплата на оздоровление военнослужащих Вооруженных сил Украины начисляется при выбытии военного в отпуск. В Минобороны разъяснили ситуацию с "оздоровительными" средствами, когда военный решил разделить ежегодный отпуск на две части.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Оздоровительные для ВСУ
Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на целый ряд социальных выплат во время и после завершения военной службы.
Одной из таких выплат являются так называемые "оздоровительные" — это средства, которые начисляются военнослужащему во время отпуска на оздоровление организма.
В Министерстве обороны разъяснили важный нюанс начисления "оздоровительных" денег.
Если отпуск разделен на две части
Дело в том, что военнослужащий ВСУ имеет право на ежегодный отпуск, при этом может разделить его на две части.
В военном ведомстве объяснили, когда именно военный получит "оздоровительные" в такой ситуации, с разделенным отпуском.
Согласно нормам военного законодательства, социальная выплата на оздоровление начислится военнослужащему в тот момент, когда он выбудет из своей воинской части во вторую часть ежегодного отпуска.
Напомним, мы ранее писали о том, какими будут выплаты для военнослужащих, которые находятся в распоряжении.
Добавим, мы сообщали о том, какими являются надбавки для денежного обеспечения военнослужащему за научное звание.
Читайте Новини.LIVE!