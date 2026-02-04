Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика Деньги для раненых — сколько месяцев длится выплата

Деньги для раненых — сколько месяцев длится выплата

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 03:38
Выплаты раненым военным - продолжительность выплат
Военнослужащий на реабилитации. Фото: congress.gov.ua

Раненые военнослужащие ВСУ, которые выбыли на лечение, имеют право на специальное денежное обеспечение. В Минобороны объяснили, сколько месяцев будут длиться эти выплаты и что будет после них.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Реклама
Читайте также:

Выплаты раненым — первые четыре месяца

Военные, который получили ранения во время защиты Родины и попали в медицинские учреждения, имеют право на получение соответствующей выплаты.

В Министерстве обороны Украины объяснили, как начисляется эта выплата.

"Военнослужащим выплачивается денежное обеспечение по последним занимаемым должностям за период освобождения от исполнения служебных обязанностей в связи с болезнью и пребыванием на лечении в больничных учреждениях и в отпуске для лечения в связи с болезнью", — отметили в военном ведомстве.

Такая же выплата предоставляется военному и в случае выбытия в отпуск по состоянию здоровья.

Выплаты после завершения четырехмесячного срока

Эта социальная выплата будет предоставляться военнослужащему не дольше четырех месяцев со дня выбытия из воинской части.

Впрочем, добавили в Минобороны, существуют исключения, предусмотренные действующим законодательством Украины, для более длительных сроков пребывания на лечении.

"Денежное обеспечение после четырех месяцев непрерывного пребывания на лечении в больничных учреждениях выплачивается на основании заключения больничного учреждения (военно-врачебной комиссии), решения командира воинской части о продлении пребывания в больничных учреждениях", — говорилось в объяснении военного ведомства.

Напомним, мы ранее писали о том, когда военнослужащий получит деньги на оздоровление.

Добавим, мы сообщали о том, в каких числах придут деньги для украинских военных в феврале 2026 года

выплаты ВСУ лечение ранение военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации