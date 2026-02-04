Выплаты раненым военным - продолжительность выплат

Военнослужащий на реабилитации. Фото: congress.gov.ua

Раненые военнослужащие ВСУ, которые выбыли на лечение, имеют право на специальное денежное обеспечение. В Минобороны объяснили, сколько месяцев будут длиться эти выплаты и что будет после них.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Выплаты раненым — первые четыре месяца

Военные, который получили ранения во время защиты Родины и попали в медицинские учреждения, имеют право на получение соответствующей выплаты.

В Министерстве обороны Украины объяснили, как начисляется эта выплата.

"Военнослужащим выплачивается денежное обеспечение по последним занимаемым должностям за период освобождения от исполнения служебных обязанностей в связи с болезнью и пребыванием на лечении в больничных учреждениях и в отпуске для лечения в связи с болезнью", — отметили в военном ведомстве.

Такая же выплата предоставляется военному и в случае выбытия в отпуск по состоянию здоровья.

Выплаты после завершения четырехмесячного срока

Эта социальная выплата будет предоставляться военнослужащему не дольше четырех месяцев со дня выбытия из воинской части.

Впрочем, добавили в Минобороны, существуют исключения, предусмотренные действующим законодательством Украины, для более длительных сроков пребывания на лечении.

"Денежное обеспечение после четырех месяцев непрерывного пребывания на лечении в больничных учреждениях выплачивается на основании заключения больничного учреждения (военно-врачебной комиссии), решения командира воинской части о продлении пребывания в больничных учреждениях", — говорилось в объяснении военного ведомства.

