Выплаты раненым военным - продолжительность выплат

Деньги для раненых — сколько месяцев длится выплата
Раненые военнослужащие ВСУ, которые выбыли на лечение, имеют право на специальное денежное обеспечение. В Минобороны объяснили, сколько месяцев будут длиться эти выплаты и что будет после них.
Выплаты раненым — первые четыре месяца
Военные, который получили ранения во время защиты Родины и попали в медицинские учреждения, имеют право на получение соответствующей выплаты.
В Министерстве обороны Украины объяснили, как начисляется эта выплата.
"Военнослужащим выплачивается денежное обеспечение по последним занимаемым должностям за период освобождения от исполнения служебных обязанностей в связи с болезнью и пребыванием на лечении в больничных учреждениях и в отпуске для лечения в связи с болезнью", — отметили в военном ведомстве.
Такая же выплата предоставляется военному и в случае выбытия в отпуск по состоянию здоровья.
Выплаты после завершения четырехмесячного срока
Эта социальная выплата будет предоставляться военнослужащему не дольше четырех месяцев со дня выбытия из воинской части.
Впрочем, добавили в Минобороны, существуют исключения, предусмотренные действующим законодательством Украины, для более длительных сроков пребывания на лечении.
"Денежное обеспечение после четырех месяцев непрерывного пребывания на лечении в больничных учреждениях выплачивается на основании заключения больничного учреждения (военно-врачебной комиссии), решения командира воинской части о продлении пребывания в больничных учреждениях", — говорилось в объяснении военного ведомства.
