Выплаты в ВСУ февраль 2026 - размер вознаграждения для штабных военных

Украинские военнослужащие. Фото: Facebook Генштаба ВСУ

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на дополнительное вознаграждение в ситуации, когда они привлечены к обороне страны от российской агрессии. Эти выплаты начисляются не только военным из боевых подразделений, а и тем военнослужащим, которые служат в штабах.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Реклама

Читайте также:

Выплаты в штабах подразделений ВСУ

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, кроме основных выплат (зарплаты и т.д.), получают и дополнительное денежное вознаграждение.

Это вознаграждение начисляется за участие в боевых действиях или других действиях, направленных на защиту Родины, ее независимости и территориальной целостности государства.

Такие же выплаты могут быть начислены не только членам боевых подразделений, а и тем военнослужащим, которые были включены в состав органа военного управления, штаба группировки войск (сил) или штаба тактической группы в пункт управления оперативно-стратегической группировки войск.

Два варианта дополнительного вознаграждения для штабных

Размер таких выплат для штабных военнослужащих, как пояснили в Министерстве обороны Украины, может варьироваться.

Существует два основных размера денежного обеспечения военнослужащих в таких ситуациях.

Минимальная выплата за месяц может составлять 50 тысяч гривен.

Максимальная увеличивается вдвое и составляет 100 тысяч гривен за полный месяц.

Напомним, мы ранее писали о том, в каких числах февраля военнослужащим будут начислены средства.

Добавим, мы сообщали о том, сколько месяцев продлится выплата средств раненому военнослужащему.