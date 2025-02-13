Аліна Михайлова розкритикувала пільгові річні контракти у ЗСУ

Аліна Михайлова. Фото: Facebook

Бойовий медик Аліна Михайлова відреагувала на пропозицію щодо пільгових річних контрактів в Збройних силах України для 18−24-річних громадян. На її думку, така ідея є не лише несправедливим рішенням, але і дискримінацією.

Про це Михайлова написала на своїй сторінці у Facebook у середу, 12 лютого.

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"Замість того, щоб гідно оцінити тих, хто вже стоїть у строю, хто ризикує життям із 2014 чи 2022 року, держава просто ігнорує їхні потреби. Ті, хто з перших днів війни взяли в руки зброю, відклали життя на потім — сьогодні виявилися за бортом. Їхня лояльність сприймається як належне. Їхнє мовчання — як знак згоди", — зауважила Михайлова.

Військова додала, що таким законом "підмінюється сам сенс військової служби" в країні, яка воює. На думку Михайлової, це "більше не про захист країни, це про вигідний контракт".

"Коли люди виходили воювати у 2014-му, вони йшли в шльопанцях і з дідовськими рушницями, бо іншого вибору не було. У 2022-му люди кидали свої офіси, виробництва, магазини й ішли на фронт у джинсах і кросівках, бо розуміли, що це не про гроші. Це про Батьківщину. І сьогодні нам кажуть, що можна було почекати, підписати контракт і піти воювати на рік за мільйон? Що тепер це вибір — іти чи не іти? Якби цей вибір був у 2022-му, ми б цю війну програли ще тоді", — вважає військовослужбовиця.

Михайлова також заявила, що наразі не можна "продавати військову службу як звичайний ринок праці, коли ти одночасно не даєш можливості тим, хто вже воює, хоча б знати, коли і як вони зможуть повернутися до нормального життя".

Варто нагадати

Аліна Михайлова була нареченою Героя України Дмитра Коцюбайла з позивним "Да Вінчі", який загинув у березні 2023 року.

Він брав участь у бойових діях від початку війни Росії проти України. На той момент чоловіку було лише 18 років.

Раніше ми повідомляли, що парамедик Юлія "Тайра" Паєвська висловила думку, що ідея залучення молоді 18-24 років до контрактної служби має перспективу.

Нагадаємо, військовослужбовці, які підписують свій перший контракт зі Збройними силами, можуть отримати одноразову грошову допомогу.