Алина Михайлова раскритиковала льготные годовые контракты в ВСУ

Алина Михайлова. Фото: Facebook

Боевой медик Алина Михайлова отреагировала на предложение о льготных годовых контрактах в Вооруженных силах Украины для 18-24-летних граждан. По ее мнению, такая идея является не только несправедливым решением, но и дискриминацией.

Об этом Михайлова написала на своей странице в Facebook в среду, 12 февраля.

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Закон о льготных контрактах является дискриминацией

"Вместо того, чтобы достойно оценить тех, кто уже стоит в строю, кто рискует жизнью с 2014 или 2022 года, государство просто игнорирует их потребности. Те, кто с первых дней войны взяли в руки оружие, отложили жизнь на потом — сегодня оказались за бортом. Их лояльность воспринимается как должное. Их молчание — как знак согласия", — отметила Михайлова.

Военная добавила, что таким законом "подменяется сам смысл военной службы" в воюющей стране. По мнению Михайловой, это "больше не о защите страны, это о выгодном контракте".

"Когда люди выходили воевать в 2014-м, они шли в шлепанцах и с дедовскими ружьями, потому что другого выбора не было. В 2022-м люди бросали свои офисы, производства, магазины и шли на фронт в джинсах и кроссовках, потому что понимали, что это не о деньгах. Это о Родине. И сегодня нам говорят, что можно было подождать, подписать контракт и пойти воевать на год за миллион? Что теперь это выбор — идти или не идти? Если бы этот выбор был в 2022-м, мы бы эту войну проиграли еще тогда", — считает военнослужащая.

Михайлова также заявила, что сейчас нельзя "продавать военную службу как обычный рынок труда, когда ты одновременно не даешь возможности тем, кто уже воюет, хотя бы знать, когда и как они смогут вернуться к нормальной жизни".

Стоит напомнить

Алина Михайлова была невестой Героя Украины Дмитрия Коцюбайло с позывным "Да Винчи", который погиб в марте 2023 года.

Он участвовал в боевых действиях с начала войны России против Украины. На тот момент мужчине было всего 18 лет.

Ранее мы сообщали, что парамедик Юлия "Тайра" Паевская высказала мнение, что идея привлечения молодежи 18-24 лет к контрактной службе имеет перспективу.

Напомним, военнослужащие, которые подписывают свой первый контракт с Вооруженными силами, могут получить единовременное денежное пособие.