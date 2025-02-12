Військова пенсія в Україні — як оформити військову пенсію під час служби в ЗСУ

Українські військові-контрактники. Фото: bukinfo.com.ua

Військовослужбовець, який прослужив у Збройних силах України 25 років, має право на військову пенсію за вислугу років. Цю пенсію він може оформити, навіть не звільняючись з армії.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Сергій Богун.

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Військовослужбовці Збройних сил України, які проходять службу за контрактом, мають право на оформлення військової пенсії після того, які прослужать в ЗСУ 25 років.

До юристів звернувся такий військовий, який поцікавився – чи має він право на оформлення військової пенсії після досягнення 25-річної межі, при цьому залишившись служити у Збройних силах України.

Чи можна оформити військову пенсію, не звільняючись із армії

Юрист Сергій Богун, коментуючи це питання, пояснив, що таке право військовослужбовець має.

"Так, це цілком можливо", — підкреслив юрист.

Тож військовослужбовець може продовжувати служити після 25 років у ЗСУ і при цьому має право на оформлення пенсії за вислугу років у складі Збройних сил України.

Нагадаємо, ми раніше писали про ті виплати військовослужбовцям, які вони отримують під час звільнення з лав ЗСУ.

Додамо, ми повідомляли про те, які п’ять чинників впливають на грошове забезпечення українських військовослужбовців.