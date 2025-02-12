Военная пенсия в Украине — как оформить военную пенсию во время службы в ВСУ

Украинские военные-контрактники. Фото: bukinfo.com.ua

Военнослужащий, прослуживший в Вооруженных силах Украины 25 лет, имеет право на военную пенсию за выслугу лет. Эту пенсию он может оформить, даже не увольняясь из армии.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Сергей Богун.

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Военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые проходят службу по контракту, имеют право на оформление военной пенсии после того, которые прослужат в ВСУ 25 лет.

К юристам обратился такой военный, который поинтересовался - имеет ли он право на оформление военной пенсии после достижения 25-летнего рубежа, при этом оставшись служить в Вооруженных силах Украины.

Можно ли оформить военную пенсию, не увольняясь из армии

Юрист Сергей Богун, комментируя этот вопрос, объяснил, что такое право военнослужащий имеет.

"Да, это вполне возможно", — подчеркнул юрист.

Поэтому военнослужащий может продолжать служить после 25 лет в ВСУ и при этом имеет право на оформление пенсии за выслугу лет в составе Вооруженных сил Украины.

Напомним, мы ранее писали о тех выплатах военнослужащим, которые они получают при увольнении из рядов ВСУ.

Добавим, мы сообщали о том, какие пять факторов влияют на денежное обеспечение украинских военнослужащих.