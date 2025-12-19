Відео
Відео

Відсутність документів у "Резерв+" — чи покарають за це

Дата публікації: 19 грудня 2025 07:30
Немає документів у "Резерв+" — чи каратимуть за це
Військово-обліковий документ у "Резерв+". Фото: armyinform.com

В умовах воєнного стану громадяни мають носити із собою військово-облікові документи. Якщо людина не може їх пред'явити, працівники ТЦК та СП отримують інформацію з реєстру "Оберіг".

Про це в коментарі TCH.ua розповів адвокат Роман Ухов.

Що буде, якщо не показати документи в "Резерв+"

За словами правознавця, якщо людина не порушила військовий облік і має бронювання або відстрочку, через відсутність паперової довідки чи застосунку "Резерв+" нічого не зміниться.

"Якщо людина не носитиме із собою роздруківку вказаного документа, якщо в неї не буде застосунку "Резерв+", але вона матиме бронювання або відстрочку, для цієї людини нічого не зміниться", — наголосив Ухов.

Також він порадив військовозобов'язаним перевірити дані, які є базі "Оберіг", через особистий кабінет на порталі "Дія". Це потрібно, щоб дізнатися, чи є реєстрі дані, які надають право на відстрочку або бронювання. Якщо таких відомостей в електронній системі немає, навіть паперові документи не стануть підставою для підтвердження права на відстрочку чи звільнення від мобілізації.

Нагадаємо, в електронному документі в "Резерв+" відтепер автоматично відображається фотографія того, кому він належить. Щоправда, це стосується лише власників біометричних паспортів.

Також ми повідомляли, що Резерв ID без фото має таку ж юридичну силу, як і Резерв ID із фото. Якщо світлина не підтягнулася, військово-обліковий документ все одно діятиме.

документи бронювання відстрочка військовозобов'язані військово-обліковий документ Резерв+
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
