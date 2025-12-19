Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика Отсутствие документов в "Резерв+" — накажут ли за это

Отсутствие документов в "Резерв+" — накажут ли за это

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 07:30
Нет документов в "Резерв+" — будут ли наказывать за это
Военно-учетный документ в "Резерв+". Фото: armyinform.com

В условиях военного положения граждане должны носить с собой военно-учетные документы. Если человек не может их предъявить, работники ТЦК и СП получают информацию из реестра "Оберіг".

Об этом в комментарии TCH.ua рассказал адвокат Роман Ухов.

Реклама
Читайте также:

Что будет, если не показать документы в "Резерв+"

По словам правоведа, если человек не нарушил воинский учет и имеет бронирование или отсрочку, из-за отсутствия бумажной справки или приложения "Резерв+" ничего не изменится.

"Если человек не будет носить с собой распечатку указанного документа, если у него не будет приложения "Резерв+", но он будет иметь бронирование или отсрочку, для этого человека ничего не изменится", — подчеркнул Ухов.

Также он посоветовал военнообязанным проверить данные, которые есть в базе "Оберіг", через личный кабинет на портале "Дія". Это нужно, чтобы узнать, есть ли в реестре данные, которые дают право на отсрочку или бронирование. Если таких сведений в электронной системе нет, даже бумажные документы не станут основанием для подтверждения права на отсрочку или освобождение от мобилизации.

Напомним, в электронном документе в "Резерв+" отныне автоматически отображается фотография того, кому он принадлежит. Правда, это касается только владельцев биометрических паспортов.

Также мы сообщали, что Резерв ID без фото имеет такую же юридическую силу, как и Резерв ID с фото. Если фотография не подтянулась, военно-учетный документ все равно будет действовать.

документы бронирование отсрочка военнообязанные военно-учетный документ Резерв+
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации