Нет документов в "Резерв+" — будут ли наказывать за это

Военно-учетный документ в "Резерв+". Фото: armyinform.com

В условиях военного положения граждане должны носить с собой военно-учетные документы. Если человек не может их предъявить, работники ТЦК и СП получают информацию из реестра "Оберіг".

Об этом в комментарии TCH.ua рассказал адвокат Роман Ухов.

По словам правоведа, если человек не нарушил воинский учет и имеет бронирование или отсрочку, из-за отсутствия бумажной справки или приложения "Резерв+" ничего не изменится.

"Если человек не будет носить с собой распечатку указанного документа, если у него не будет приложения "Резерв+", но он будет иметь бронирование или отсрочку, для этого человека ничего не изменится", — подчеркнул Ухов.

Также он посоветовал военнообязанным проверить данные, которые есть в базе "Оберіг", через личный кабинет на портале "Дія". Это нужно, чтобы узнать, есть ли в реестре данные, которые дают право на отсрочку или бронирование. Если таких сведений в электронной системе нет, даже бумажные документы не станут основанием для подтверждения права на отсрочку или освобождение от мобилизации.

Напомним, в электронном документе в "Резерв+" отныне автоматически отображается фотография того, кому он принадлежит. Правда, это касается только владельцев биометрических паспортов.

Также мы сообщали, что Резерв ID без фото имеет такую же юридическую силу, как и Резерв ID с фото. Если фотография не подтянулась, военно-учетный документ все равно будет действовать.