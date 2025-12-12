В Резерв+ не подтягивается фото - что делать

Приложение "Резерв+", военно-учетный документ. Фото: Новини.LIVE

Некоторые военнообязанные граждане жалуются, что в их профилях "Резерв+" не подтягиваются фотографии. Юристы объяснили, почему так происходит и не влияет ли этот факт на действие этого военного приложения.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

Реклама

Читайте также:

Нужно фото в "Резерв+" или нет

К юристам обратился военнообязанный гражданин, который имеет военно-учетный документ в электронном виде.

Мужчина рассказал, что в его профиле не подтягивается фотография, и поинтересовался, нужно ли информировать об этом территориальный центр комплектования.

"Резерв ID без фото имеет такую же юридическую силу, как и Резерв ID с фото, об этом уже сообщили в Минобороны", — заверил гражданина юрист Владислав Дерий.

Почему фото в Резерв ID не появилось

Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян, объяснил, почему фотография в "Резерв+" не появилась.

"К сожалению, в Вашем случае фото не может подтянуться, поскольку отсутствует биометрический паспорт", — отметил юрист.

Но, добавил Айвазян, этот нюанс не играет никакой серьезной роли.

"Это не является проблемой — Ваш ВУД является действительным и без фото", — заверил адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, что означает статус "Солдат резерва" в "Резерв+".

Добавим, мы сообщали о том, могут ли аннулировать бронирование за несовпадение данных в "Резерв+".