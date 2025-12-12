Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК В "Резерв+" не подтягивает фото — надо ли информировать ТЦК

В "Резерв+" не подтягивает фото — надо ли информировать ТЦК

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 06:30
В Резерв+ не подтягивается фото - что делать
Приложение "Резерв+", военно-учетный документ. Фото: Новини.LIVE

Некоторые военнообязанные граждане жалуются, что в их профилях "Резерв+" не подтягиваются фотографии. Юристы объяснили, почему так происходит и не влияет ли этот факт на действие этого военного приложения.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

Реклама
Читайте также:

Нужно фото в "Резерв+" или нет

К юристам обратился военнообязанный гражданин, который имеет военно-учетный документ в электронном виде.

Мужчина рассказал, что в его профиле не подтягивается фотография, и поинтересовался, нужно ли информировать об этом территориальный центр комплектования.

"Резерв ID без фото имеет такую же юридическую силу, как и Резерв ID с фото, об этом уже сообщили в Минобороны", — заверил гражданина юрист Владислав Дерий.

Почему фото в Резерв ID не появилось

Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян, объяснил, почему фотография в "Резерв+" не появилась.

"К сожалению, в Вашем случае фото не может подтянуться, поскольку отсутствует биометрический паспорт", — отметил юрист.

Но, добавил Айвазян, этот нюанс не играет никакой серьезной роли.

"Это не является проблемой — Ваш ВУД является действительным и без фото", — заверил адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, что означает статус "Солдат резерва" в "Резерв+".

Добавим, мы сообщали о том, могут ли аннулировать бронирование за несовпадение данных в "Резерв+".

Минобороны военный учет военнообязанные военно-учетный документ Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации