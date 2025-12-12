В Резерв+ не підтягується фото - що робити

В "Резерв+" не підтягує фото — чи треба інформувати ТЦК
Деякі військовозобов’язані громадяни скаржаться, що у їхніх профілях "Резерв+" не підтягуються фотографії. Юристи пояснили, чому так відбувається і чи не впливає цей факт на чинність цього військового застосунку.
Про це написали на порталі "Юристи.UA".
Потрібне фото в "Резерв+" чи ні
До юристів звернувся військовозобов’язаний громадянин, який має військово-обліковий документ у електронному вигляді.
Чоловік розповів, що у його профілі не підтягується фотографія, і поцікавився, чи потрібно інформувати про це територіальний центр комплектування.
"Резерв ID без фото має таку ж юридичну силу, як і Резерв ID з фото, про це вже повідомили в Міноборони", — запевнив громадянина юрист Владислав Дерій.
Чому фото в Резерв ID не з’явилося
Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян, пояснив, чому фотографія у "Резерв+" не з’явилася.
"На жаль, у Вашому випадку фото не може підтягнутись, оскільки відсутній біометричний паспорт", — наголосив юрист.
Але, додав Айвазян, цей нюанс не відіграє жодної серйозної ролі.
"Це не є проблемою — Ваш ВОД є дійсним і без фото", — запевнив адвокат.
