В Резерв+ не підтягується фото - що робити

Застосунок "Резерв+", військово-обліковий документ. Фото: Новини.LIVE

Деякі військовозобов’язані громадяни скаржаться, що у їхніх профілях "Резерв+" не підтягуються фотографії. Юристи пояснили, чому так відбувається і чи не впливає цей факт на чинність цього військового застосунку.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реклама

Читайте також:

Потрібне фото в "Резерв+" чи ні

До юристів звернувся військовозобов’язаний громадянин, який має військово-обліковий документ у електронному вигляді.

Чоловік розповів, що у його профілі не підтягується фотографія, і поцікавився, чи потрібно інформувати про це територіальний центр комплектування.

"Резерв ID без фото має таку ж юридичну силу, як і Резерв ID з фото, про це вже повідомили в Міноборони", — запевнив громадянина юрист Владислав Дерій.

Чому фото в Резерв ID не з’явилося

Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян, пояснив, чому фотографія у "Резерв+" не з’явилася.

"На жаль, у Вашому випадку фото не може підтягнутись, оскільки відсутній біометричний паспорт", — наголосив юрист.

Але, додав Айвазян, цей нюанс не відіграє жодної серйозної ролі.

"Це не є проблемою — Ваш ВОД є дійсним і без фото", — запевнив адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що означає статус "Солдат резерву" у "Резерв+".

Додамо, ми повідомляли про те, чи можуть анулювати бронювання за розбіжність даних у "Резерв+".