Учасники бойових дій - де взяти документи

Військовослужбовець на театрі воєнних дій. Фото: 93 ОМБр "Холодний Яр"

Український військовий, який брав участь у бойових діях під час повномасштабної російсько-української війни, може оформити статус УБД самостійно. Цьому не стане на перешкоді навіть відсутність відповідних документів.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Важливий документ для УБД

Військовослужбовці Збройних сил України мають право оформити статус учасника бойових дій (за фактом участі у процесі захисту держави від російських агресорів) самостійно, подавши документи напряму, не через командира військової частини.

Втім, бувають випадки, коли у такого військового немає документів, які підтверджують його участь у бойових діях.

У Міністерстві оборони пояснили, що військовий має зробити у такій ситуації.

"Якщо ж у такої особи відсутні документи для підтвердження статусу учасника УБД, то йому необхідно звернутись із рапортом до командира військової частини", — наголосили у військовому відомстві.

Що треба вказати в рапорті

Міністерство оборони пояснило, для чого потрібен цей документ.

"У рапорті необхідно зазначити, що з метою отримання статусу учасника бойових дій особа просить надати необхідні документи", — йдеться у поясненні.

Після цього, отримавши документи, військовослужбовець може починати процес оформлення статусу "учасник бойових дій".

