Україна
Відсутні документи для УБД — куди звертатися військовому

Відсутні документи для УБД — куди звертатися військовому

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 05:43
Учасники бойових дій - де взяти документи
Військовослужбовець на театрі воєнних дій. Фото: 93 ОМБр "Холодний Яр"

Український військовий, який брав участь у бойових діях під час повномасштабної російсько-української війни, може оформити статус УБД самостійно. Цьому не стане на перешкоді навіть відсутність відповідних документів.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Читайте також:

Важливий документ для УБД

Військовослужбовці Збройних сил України мають право оформити статус учасника бойових дій (за фактом участі у процесі захисту держави від російських агресорів) самостійно, подавши документи напряму, не через командира військової частини.

Втім, бувають випадки, коли у такого військового немає документів, які підтверджують його участь у бойових діях.

У Міністерстві оборони пояснили, що військовий має зробити у такій ситуації.

"Якщо ж у такої особи відсутні документи для підтвердження статусу учасника УБД, то йому необхідно звернутись із рапортом до командира військової частини", — наголосили у військовому відомстві.

Що треба вказати в рапорті

Міністерство оборони пояснило, для чого потрібен цей документ.

"У рапорті необхідно зазначити, що з метою отримання статусу учасника бойових дій особа просить надати необхідні документи", — йдеться у поясненні.

Після цього, отримавши документи, військовослужбовець може починати процес оформлення статусу "учасник бойових дій".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Україні спростили отримання нового посвідчення УБД.

Додамо, ми повідомляли про те, хто з військовослужбовців ЗСУ може отримати статус "учасник бойових дій" за один день війни.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
