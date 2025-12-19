Видео
Популярные запросы

Видео

Главная Военная экономика Отсутствуют документы для УБД — куда обращаться военному

Отсутствуют документы для УБД — куда обращаться военному

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 05:43
Участники боевых действий - где взять документы
Военнослужащий на театре военных действий. Фото: 93 ОМБр "Холодний Яр"

Украинский военный, который принимал участие в боевых действиях во время полномасштабной российско-украинской войны, может оформить статус УБД самостоятельно. Этому не станет помехой даже отсутствие соответствующих документов.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Важный документ для УБД

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право оформить статус участника боевых действий (по факту участия в процессе защиты государства от российских агрессоров) самостоятельно, подав документы напрямую, не через командира воинской части.

Впрочем, бывают случаи, когда у такого военного нет документов, подтверждающих его участие в боевых действиях.

В Министерстве обороны объяснили, что военный должен сделать в такой ситуации.

"Если же у такого лица отсутствуют документы для подтверждения статуса участника УБД, то ему необходимо обратиться с рапортом к командиру воинской части", — отметили в военном ведомстве.

Что надо указать в рапорте

Министерство обороны объяснило, для чего нужен этот документ.

"В рапорте необходимо отметить, что с целью получения статуса участника боевых действий лицо просит предоставить необходимые документы", — говорится в объяснении.

После этого, получив документы, военнослужащий может начинать процесс оформления статуса "участник боевых действий".

Напомним, мы ранее писали о том, что в Украине упростили получение нового удостоверения УБД.

Добавим, мы сообщали о том, кто из военнослужащих ВСУ может получить статус "участник боевых действий" за один день войны.

учасник боевых действий УБД рапорт военнослужащие боевые действия
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
