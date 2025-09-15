Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
На фронті зник зв’язок через збій Starlink
Головна Військова економіка Відстрочка від мобілізації — чи можуть отримати ФОПи

Відстрочка від мобілізації — чи можуть отримати ФОПи

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 07:30
Відстрочка від мобілізації — за яких умов надається ФОПам
Чоловік у ТЦК. Фото ілюстративне: ЖОТЦК та СП/Facebook

Ведення бізнесу не є підставою для уникнення мобілізації. Щоправда, ФОПи можуть претендувати на відстрочку, якщо їхня діяльність критично важлива для економіки й життєдіяльності населення.

Про це повідомили юристи компанії INSEININ.

Реклама
Читайте також:

Відстрочка для ФОПів

Для оформлення відстрочки ФОП має звернутися із заявою до Міністерства економіки або місцевих органів влади. Разом із заявою потрібно надати договори з державними або комунальними підприємствами, документи про сплату податків і довідки про кількість робочих місць.

Після розгляду запиту підприємство можуть включити до переліку критично важливих. У такому разі працівники матимуть право на відстрочку від мобілізації. 

Які ще є підстави для оформлення відстрочки ФОПу: 

  • непридатність до служби за станом здоров'я, згідно з висновком ВЛК;
  • наявність трьох і більше неповнолітніх дітей;
  • самостійне виховання дитини або наявність дитини з інвалідністю;
  • здобуття освіти або наукова діяльність;
  • робота у стратегічних державних установах.

Нагадаємо, деякі багатодітні батьки можуть втратити право на відстрочку. Йдеться про тих, хто має заборгованість зі сплати аліментів.

Також ми повідомляли, що відстрочку надають навіть студентам, які офіційно працюють. Щоправда, важливою умовою є відвідування занять. За прогули можуть відрахувати.

ФОП військовий призов бізнес мобілізація відстрочка
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації