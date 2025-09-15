Відстрочка від мобілізації — за яких умов надається ФОПам

Чоловік у ТЦК. Фото ілюстративне: ЖОТЦК та СП/Facebook

Ведення бізнесу не є підставою для уникнення мобілізації. Щоправда, ФОПи можуть претендувати на відстрочку, якщо їхня діяльність критично важлива для економіки й життєдіяльності населення.

Про це повідомили юристи компанії INSEININ.

Відстрочка для ФОПів

Для оформлення відстрочки ФОП має звернутися із заявою до Міністерства економіки або місцевих органів влади. Разом із заявою потрібно надати договори з державними або комунальними підприємствами, документи про сплату податків і довідки про кількість робочих місць.

Після розгляду запиту підприємство можуть включити до переліку критично важливих. У такому разі працівники матимуть право на відстрочку від мобілізації.

Які ще є підстави для оформлення відстрочки ФОПу:

непридатність до служби за станом здоров'я, згідно з висновком ВЛК;

наявність трьох і більше неповнолітніх дітей;

самостійне виховання дитини або наявність дитини з інвалідністю;

здобуття освіти або наукова діяльність;

робота у стратегічних державних установах.

Нагадаємо, деякі багатодітні батьки можуть втратити право на відстрочку. Йдеться про тих, хто має заборгованість зі сплати аліментів.

Також ми повідомляли, що відстрочку надають навіть студентам, які офіційно працюють. Щоправда, важливою умовою є відвідування занять. За прогули можуть відрахувати.