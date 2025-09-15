Отсрочка от мобилизации — при каких условиях предоставляется ФЛП

Мужчина в ТЦК. Фото иллюстративное: ЖОТЦК и СП/Facebook

Ведение бизнеса не является основанием для избежания мобилизации. Правда, ФЛП могут претендовать на отсрочку, если их деятельность критически важна для экономики и жизнедеятельности населения.

Об этом сообщили юристы компании INSEININ.

Отсрочка для ФЛП

Для оформления отсрочки ФЛП должен обратиться с заявлением в Министерство экономики или местные органы власти. Вместе с заявлением нужно предоставить договоры с государственными или коммунальными предприятиями, документы об уплате налогов и справки о количестве рабочих мест.

После рассмотрения запроса предприятие могут включить в перечень критически важных. В таком случае работники будут иметь право на отсрочку от мобилизации.

Какие еще есть основания для оформления отсрочки ФЛП:

непригодность к службе по состоянию здоровья, согласно заключению ВВК;

наличие трех и более несовершеннолетних детей;

самостоятельное воспитание ребенка или наличие ребенка с инвалидностью;

получение образования или научная деятельность;

работа в стратегических государственных учреждениях.

Напомним, некоторые многодетные родители могут потерять право на отсрочку. Речь идет о тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов.

Также мы сообщали, что отсрочку предоставляют даже студентам, которые официально работают. Правда, важным условием является посещение занятий. За прогулы могут отчислить.