Отсрочка студента — отменит ли ее ТЦК тем, кто работает

Отсрочка студента — отменит ли ее ТЦК тем, кто работает

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 00:30
Отсрочка для студентов — повлияет ли на решение ТЦК официальное трудоустройство
Студенты на занятии. Фото: ЗНУ

Студенты имеют право на отсрочку от мобилизации даже в ситуации, когда они параллельно с обучением официально трудоустроились и работают. Но есть один нюанс, который они должны помнить в такой ситуации — и который может повлиять на отсрочку.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Максим Горностай.

Читайте также:

Студент работает — что с отсрочкой

Студенты, которые учатся на дневном отделении и не нарушают принцип последовательности получения образования, имеют право на отсрочку от мобилизации.

К юристам обратился гражданин, который учится в одном из украинских вузов. Он поинтересовался, не повлияет ли на отсрочку его официальное трудоустройство на работу параллельно с обучением.

"Вы не потеряете отсрочку из-за устройства на работу", — подчеркнул в ответе юрист Максим Горностай.

Какой нюанс должен учесть работающий студент

Юрист добавил, что есть определенный нюанс, который может повлиять на отсрочку.

"Единственное, что в университете есть план обучения, который вы должны выполнять, это, в частности, и посещение занятий. Здесь возможны проверки, действительно ли вы посещаете занятия, из-за прогулов вас могут и отчислить", — подчеркнул Горностай.

Но, отметил юрист, если с этим проблем не будет, отсрочка также будет действовать.

"Пока вы посещаете учебное заведение и выполняете учебный план, мы считаетесь студентом, поэтому ваша отсрочка будет действовать", — резюмировал Максим Горностай.

В противном случае ТЦК будет иметь право отменить отсрочку и мобилизовать такого гражданина.

Напомним, мы ранее писали о том, какие студенты потеряют отсрочку осенью.

Добавим, мы сообщали о том, могут ли мобилизовать студента без отсрочки.

учеба мобилизация отсрочка ТЦК и СП трудоустройство
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
