Головна ТЦК Відстрочка студента — чи скасує її ТЦК тим, хто працює

Відстрочка студента — чи скасує її ТЦК тим, хто працює

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 00:30
Відстрочка для студентів — чи вплине на рішення ТЦК офіційне працевлаштування
Студенти на занятті. Фото: ЗНУ

Студенти мають право на відстрочку від мобілізації навіть у ситуації, коли вони паралельно із навчанням офіційно працевлаштувалися і працюють. Але є один нюанс, який вони повинні пам’ятати у такій ситуації — і який може вплинути на відстрочку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Максим Горностай.

Читайте також:

Студент працює — що з відстрочкою

Студенти, які навчаються на денному відділенні і не порушують принцип послідовності здобуття освіти, мають право на відстрочку від мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, які навчається у одному із українських вишів. Він поцікавився, чи не вплине на відстрочку його офіційне працевлаштування на роботу паралельно із навчанням.

"Ви не втратите відстрочку через влаштування на роботу", — підкреслив у відповіді юрист Максим Горностай.

Який нюанс має врахувати працюючий студент

Юрист додав, що є певний нюанс, який може вплинути на відстрочку.

"Єдине, що в університеті є план навчання, який ви маєте виконувати, це, зокрема, і відвідування занять. Тут можливі перевірки, чи дійсно ви відвідуєте заняття, через прогули вас можуть і відрахувати", — наголосив Горностай.

Але, зазначив юрист, якщо з цим проблем не буде, відстрочка також діятиме.

"Поки ви відвідуєте заклад освіти і виконуєте навчальний план, ми вважаєтеся студентом, тож ваша відстрочка буде діяти", — резюмував Максим Горностай.

У інакшому випадку ТЦК матиме право скасувати відстрочку і мобілізувати такого громадянина.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які студенти втратять відстрочку восени.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можуть мобілізувати студента без відстрочки.

навчання мобілізація відстрочка ТЦК та СП працевлаштування
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
