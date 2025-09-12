Відстрочка для студентів — чи вплине на рішення ТЦК офіційне працевлаштування

Відстрочка студента — чи скасує її ТЦК тим, хто працює
Студенти мають право на відстрочку від мобілізації навіть у ситуації, коли вони паралельно із навчанням офіційно працевлаштувалися і працюють. Але є один нюанс, який вони повинні пам’ятати у такій ситуації — і який може вплинути на відстрочку.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Максим Горностай.
Студент працює — що з відстрочкою
Студенти, які навчаються на денному відділенні і не порушують принцип послідовності здобуття освіти, мають право на відстрочку від мобілізації.
До юристів звернувся громадянин, які навчається у одному із українських вишів. Він поцікавився, чи не вплине на відстрочку його офіційне працевлаштування на роботу паралельно із навчанням.
"Ви не втратите відстрочку через влаштування на роботу", — підкреслив у відповіді юрист Максим Горностай.
Який нюанс має врахувати працюючий студент
Юрист додав, що є певний нюанс, який може вплинути на відстрочку.
"Єдине, що в університеті є план навчання, який ви маєте виконувати, це, зокрема, і відвідування занять. Тут можливі перевірки, чи дійсно ви відвідуєте заняття, через прогули вас можуть і відрахувати", — наголосив Горностай.
Але, зазначив юрист, якщо з цим проблем не буде, відстрочка також діятиме.
"Поки ви відвідуєте заклад освіти і виконуєте навчальний план, ми вважаєтеся студентом, тож ваша відстрочка буде діяти", — резюмував Максим Горностай.
У інакшому випадку ТЦК матиме право скасувати відстрочку і мобілізувати такого громадянина.
