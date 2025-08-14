Який грант можуть отримати представники бізнесу для відновлення після війни

Юлія Свириденко. Фото: Юлія Свириденко/Facebook

Підприємці, виробництво яких постраждало внаслідок обстрілів, можуть отримати грант від Міністерства економіки. Йдеться про кошти, які можна використати на придбання, доставку й запуск обладнання.

Про це 13 серпня повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Грант на відновлення бізнесу

За словами очільниці уряду, якщо грант на відновлення знищеного обладнання становить до 16 мільйонів гривень — 80% із цієї суми покриває держава. Якщо підприємство закупає обладнання українського виробництва, 70% вартості компенсує держава. Також грант покриває дослідження для запуску нової продукції й обладнання для післяврожайної обробки.

Подати заявку можна онлайн через "Дію". Відповідь має прийти впродовж місяця.

"Умова — створити від п'яти робочих місць і працювати щонайменше три роки. Це вже допомогло залучити понад 6,2 мільйона гривень інвестицій і створити понад 20 тисяч робочих місць", — зазначила Свириденко.

