Головна Військова економіка Відновлення після війни — бізнес має право на грант

Відновлення після війни — бізнес має право на грант

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 07:30
Який грант можуть отримати представники бізнесу для відновлення після війни
Юлія Свириденко. Фото: Юлія Свириденко/Facebook

Підприємці, виробництво яких постраждало внаслідок обстрілів, можуть отримати грант  від Міністерства економіки. Йдеться про кошти, які можна використати на придбання, доставку й запуск обладнання.

Про це 13 серпня повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Читайте також:

Грант на відновлення бізнесу

За словами очільниці уряду, якщо грант на відновлення знищеного обладнання становить до 16 мільйонів гривень  — 80% із цієї суми покриває держава. Якщо підприємство закупає обладнання українського виробництва, 70% вартості компенсує держава. Також грант покриває дослідження для запуску нової продукції й обладнання для післяврожайної обробки.

Подати заявку можна онлайн через "Дію". Відповідь має прийти впродовж місяця.

"Умова — створити від п'яти робочих місць і працювати щонайменше три роки. Це вже допомогло залучити понад 6,2 мільйона гривень інвестицій і створити понад 20 тисяч робочих місць", — зазначила Свириденко.

Нагадаємо, чинним законодавством не передбачається надання відстрочки ФОПам. Щоправда, деякі підприємці все ж таки можуть її отримати.

Також ми повідомляли, що деяких підприємців цьогоріч можуть оштрафувати на великі суми. Йдеться про тих, хто порушує правила ведення документообігу.

війна Юлія Свириденко бізнес відновлення підприємства гранти
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
