Какой грант могут получить представители бизнеса для восстановления после войны

Предприниматели, производство которых пострадало в результате обстрелов, могут получить грант от Министерства экономики. Речь идет о средствах, которые можно использовать на приобретение, доставку и запуск оборудования.

Об этом 13 августа сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Грант на восстановление бизнеса

По словам главы правительства, если грант на восстановление уничтоженного оборудования составляет до 16 миллионов гривен — 80% из этой суммы покрывает государство. Если предприятие закупает оборудование украинского производства, 70% стоимости компенсирует государство. Также грант покрывает исследования для запуска новой продукции и оборудования для послеурожайной обработки.

Подать заявку можно онлайн через "Дію". Ответ должен прийти в течение месяца.

"Условие — создать от пяти рабочих мест и работать не менее трех лет. Это уже помогло привлечь более 6,2 миллиона гривен инвестиций и создать более 20 тысяч рабочих мест", — отметила Свириденко.

