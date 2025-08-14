Какой грант могут получить представители бизнеса для восстановления после войны

Восстановление после войны — бизнес имеет право на грант
Предприниматели, производство которых пострадало в результате обстрелов, могут получить грант от Министерства экономики. Речь идет о средствах, которые можно использовать на приобретение, доставку и запуск оборудования.
Об этом 13 августа сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Грант на восстановление бизнеса
По словам главы правительства, если грант на восстановление уничтоженного оборудования составляет до 16 миллионов гривен — 80% из этой суммы покрывает государство. Если предприятие закупает оборудование украинского производства, 70% стоимости компенсирует государство. Также грант покрывает исследования для запуска новой продукции и оборудования для послеурожайной обработки.
Подать заявку можно онлайн через "Дію". Ответ должен прийти в течение месяца.
"Условие — создать от пяти рабочих мест и работать не менее трех лет. Это уже помогло привлечь более 6,2 миллиона гривен инвестиций и создать более 20 тысяч рабочих мест", — отметила Свириденко.
