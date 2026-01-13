Програма єОселя для військових - види іпотечних кредитів

Військовослужбовець з ключами від квартири. Фото: Кабмін

Українські військові можуть оформити кредит на пільгових умовах. У програмі "єОселя" для ЗСУ запроваджені два варіанти відсоткової ставки, залежно від того, де і як саме служить військовослужбовець.

Про це йдеться у матеріалі на сайті "АрміяInform".

Реклама

Читайте також:

"єОселя" для військових

Військовослужбовці Збройних сил України мають право на цілу низку соціальних пільг, гарантованих державою.

Це, зокрема, стосується і купівлі нерухомості — для військових була створена програма кредитування "єОселя".

"У програму "єОселя" впродовж часу її існування декілька разів вносили зміни. Здебільшого щодо розширення кола тих, хто може отримати пільгові кредити", — наголошується у матеріалі.

Два варіанти іпотеки

Станом на зараз відсотки за іпотекою у програмі "єОселя" відрізняються для кількох категорій військовослужбовців.

Так, військові, які підписали контракт і проходять військову службу на відповідних умовах — мають право на отримання іпотеки під 3% річних.

Кредит на купівлю нерухомості під 7% річних надається іншим військовим, зокрема:

учасникам бойових дій;

ветеранам війни та члени їхніх родин;

сім’ям загиблих (померлих) ветеранів і захисників;

людям, які мають інвалідність внаслідок воєнних дій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які п’ять соціальних гарантій для учасників бойових дій є маловідомими для громадськості.

Додамо, ми повідомляли про те, як військовослужбовці можуть оформити пільги на комунальні послуги.