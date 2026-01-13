Програма єОселя для військових - види іпотечних кредитів

Види іпотек у "єОселі" для ЗСУ — чим відрізняються
Українські військові можуть оформити кредит на пільгових умовах. У програмі "єОселя" для ЗСУ запроваджені два варіанти відсоткової ставки, залежно від того, де і як саме служить військовослужбовець.
Про це йдеться у матеріалі на сайті "АрміяInform".
"єОселя" для військових
Військовослужбовці Збройних сил України мають право на цілу низку соціальних пільг, гарантованих державою.
Це, зокрема, стосується і купівлі нерухомості — для військових була створена програма кредитування "єОселя".
"У програму "єОселя" впродовж часу її існування декілька разів вносили зміни. Здебільшого щодо розширення кола тих, хто може отримати пільгові кредити", — наголошується у матеріалі.
Два варіанти іпотеки
Станом на зараз відсотки за іпотекою у програмі "єОселя" відрізняються для кількох категорій військовослужбовців.
Так, військові, які підписали контракт і проходять військову службу на відповідних умовах — мають право на отримання іпотеки під 3% річних.
Кредит на купівлю нерухомості під 7% річних надається іншим військовим, зокрема:
- учасникам бойових дій;
- ветеранам війни та члени їхніх родин;
- сім’ям загиблих (померлих) ветеранів і захисників;
- людям, які мають інвалідність внаслідок воєнних дій.
