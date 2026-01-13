Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика Виды ипотек в "єОселі" для ВСУ — чем отличаются

Виды ипотек в "єОселі" для ВСУ — чем отличаются

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 03:34
Программа еОселя для военных - виды ипотечных кредитов
Военнослужащий с ключами от квартиры. Фото: Кабмин

Украинские военные могут оформить кредит на льготных условиях. В программе "єОселя" для ВСУ введены два варианта процентной ставки, в зависимости от того, где и как именно служит военнослужащий.

Об этом говорится в материале на сайте "АрміяInform".

Реклама
Читайте также:

"єОселя" для военных

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на целый ряд социальных льгот, гарантированных государством.

Это, в частности, касается и покупки недвижимости — для военных была создана программа кредитования "єОселя".

"В программу "єОселя" на протяжении времени ее существования несколько раз вносили изменения. В основном по расширению круга тех, кто может получить льготные кредиты", — отмечается в материале.

Два варианта ипотеки

По состоянию на сейчас проценты по ипотеке в программе "єОселя" отличаются для нескольких категорий военнослужащих.

Так, военные, которые подписали контракт и проходят военную службу на соответствующих условиях — имеют право на получение ипотеки под 3% годовых.

Кредит на покупку недвижимости под 7% годовых предоставляется другим военным, в частности:

  • участникам боевых действий;
  • ветеранам войны и членам их семей;
  • семьям погибших (умерших) ветеранов и защитников;
  • людям, которые имеют инвалидность вследствие военных действий.

Напомним, мы ранее писали о том, какие пять социальных гарантий для участников боевых действий являются малоизвестными для общественности.

Добавим, мы сообщали о том, как военнослужащие могут оформить льготы на коммунальные услуги.

кредиты ипотека єОселя купить квартиру военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации