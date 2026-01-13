Программа еОселя для военных - виды ипотечных кредитов

Виды ипотек в "єОселі" для ВСУ — чем отличаются
Украинские военные могут оформить кредит на льготных условиях. В программе "єОселя" для ВСУ введены два варианта процентной ставки, в зависимости от того, где и как именно служит военнослужащий.
"єОселя" для военных
Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на целый ряд социальных льгот, гарантированных государством.
Это, в частности, касается и покупки недвижимости — для военных была создана программа кредитования "єОселя".
"В программу "єОселя" на протяжении времени ее существования несколько раз вносили изменения. В основном по расширению круга тех, кто может получить льготные кредиты", — отмечается в материале.
Два варианта ипотеки
По состоянию на сейчас проценты по ипотеке в программе "єОселя" отличаются для нескольких категорий военнослужащих.
Так, военные, которые подписали контракт и проходят военную службу на соответствующих условиях — имеют право на получение ипотеки под 3% годовых.
Кредит на покупку недвижимости под 7% годовых предоставляется другим военным, в частности:
- участникам боевых действий;
- ветеранам войны и членам их семей;
- семьям погибших (умерших) ветеранов и защитников;
- людям, которые имеют инвалидность вследствие военных действий.
