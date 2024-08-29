Володимир Назаренко різко висловився про завищення цін на військові закупівлі

Гроші в руках. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Військовий Володимир Назаренко заявив, що ті люди, які ухиляються від сплати податків та завищують ціни на військові закупівлі, — вбивці народу. За його словами, через це армія не отримає достатньо потрібної амуніції чи техніки.

Про це він розповів в ефірі Вечір.LIVE.

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"Ті, хто ухиляється від сплати податків та завищує ціни на військових закупівлях — вбивці народу. Такі їхні дії призводять до трагічних наслідків", — заявив Назаренко.

Військовий Володимир Назаренко (з правого боку). Фото: скриншот

Він також зауважив, що в той час, як одні українці донатять, інші вирішують дозволити собі працювати з "чорним кешем". Через це хтось із військових не отримує, наприклад, РЕБ чи боєприпаси.

"У мене заклик тільки до мого командування, Верховного Головнокомандувача і загалом до державників. […] Такі випадки мають фактично дуже суттєво "присікатися" і каратися публічно — так, щоб відновлювати той запит справедливості, який завжди є і має бути, а довіра до всієї ланки державників має завжди зберігатися", — наголосив військовий.