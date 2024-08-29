Владимир Назаренко резко высказался о завышении цен на военные закупки

Деньги в руках. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Военный Владимир Назаренко заявил, что те люди, которые уклоняются от уплаты налогов и завышающие цены на военные закупки, — убийцы народа. По его словам, поэтому армия не получит достаточно нужной амуниции или техники.

Об этом он рассказал в эфире Вечір.LIVE.

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"Те, кто уклоняется от уплаты налогов и завышает цены на военных закупках — убийцы народа. Такие их действия приводят к трагическим последствиям", — заявил Назаренко.

Военный Владимир Назаренко (с правой стороны). Фото: скриншот

Он также отметил, что в то время как одни украинцы донатят, другие решают позволить себе работать с "черным кэшем". Поэтому кто-то из военных не получает, например, РЭБ или боеприпасы.

"У меня призыв только к моему командованию, Верховному Главнокомандующему и вообще к государственникам. […] Такие случаи должны фактически очень существенно "пресекаться" и наказываться публично — так, чтобы восстанавливать тот запрос справедливости, который всегда есть и должно быть, а доверие ко всему звену государственников должно всегда сохраняться", — подчеркнул военный.