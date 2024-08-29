Скільки платників податків утримують одного військового — дані Подоляка

Радник керівника ОП Михайло Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Для того, щоб утримувати одного військового, потрібно близько четверо-п'ятеро людей, які будуть легально сплачувати податки. Загалом, на утримання військовослужбовців необхідно 1,4-1,6 трлн грн.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю Новини.LIVE.

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"Нам на утримання одного військовослужбовця потрібно четверо чи п'ятеро людей, які будуть оподатковані та легально платитимуть свої податки", — сказав Подоляк.

Він також додав, що є прихильником економічного бронювання та підтримує концепцію прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля "воюй або працюй".

За словами радника керівника ОП, люди, які не воюють, повинні чесно працювати та платити податки, аби держава могла забезпечувати свою армію. Також Подоляк заявив, що загалом на утримання військовослужбовців необхідно 1,4-1,6 трлн грн. Цих коштів закордонні партнери не надають.