Сколько налогоплательщиков содержат одного военного — данные Подоляка

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Для того чтобы содержать одного военного, нужно около четырех-пяти человек, которые будут легально платить налоги. В целом на содержание военнослужащих необходимо 1,4-1,6 трлн грн.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Новини.LIVE.

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"Нам на содержание одного военнослужащего нужно четверо или пятеро людей, которые будут облагаться налогами и легально их платить", — сказал Подоляк.

Он также добавил, что сторонник экономического бронирования и поддерживает концепцию премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля "воюй или работай".

По словам советника руководителя ОП, не воюющие люди должны честно работать и платить налоги, чтобы государство могло обеспечивать свою армию. Также Подоляк заявил, что в целом на содержание военнослужащих необходимо 1,4-1,6 трлн. грн. Эти средства зарубежные партнеры не предоставляют.