Україна
Головна Військова економіка Вагітність під час служби — які виплати надають захисницям України

Вагітність під час служби — які виплати надають захисницям України

Ua ru
Дата публікації: 19 лютого 2026 19:25
Які виплати можуть отримати вагітні військовослужбовиці — подробиці від ТЦК
Вагітна військовослужбовиця. Фото ілюстративне: ШІ

Військовослужбовиці, які чекають на народження дитини, після 30-го тижня вагітності можуть піти у відпустку. Йдеться про відпочинок зі збереженням зарплати.

Про це 12 лютого повідомили в Рівненському обласному ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Які виплати можуть отримати вагітні військовослужбовиці 

Для оформлення відпустки жінка має подати рапорт і документи з медичного закладу, а також пройти ВЛК.

Тривалість відпустки становитиме 70 днів до пологів і 56 днів після них. Якщо ж виникнуть ускладнення або ж захисниця України народить не одну дитину, а декількох, відпочинок після пологів сягне 70 днів.

Розмір грошової допомоги вагітним військовослужбовицям становить 100% зарплати. Час відпустки зарахують до вислуги років у військовому званні. До військових зборів вагітних не залучають.

"Направлення у відрядження тільки за вашою згодою. Заборонено переводити на нижчу посаду без вашої згоди через причини, пов'язані з вагітністю", — зазначили в регіональному військкоматі.

Нагадаємо, деякі жінки мають стати на військовий облік. Йдеться про українок із медичною або фармацевтичною освітою.

Також ми повідомляли, що жінки можуть служити в підрозділах територіальних Сил оборони на рівні з чоловіками. Зокрема, вони мають право долучитися до ТрО ЗСУ, але лише за контрактом.

виплати вагітність пологи військовослужбовці жінки на війні
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
