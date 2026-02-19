Які виплати можуть отримати вагітні військовослужбовиці — подробиці від ТЦК

Вагітність під час служби — які виплати надають захисницям України
Військовослужбовиці, які чекають на народження дитини, після 30-го тижня вагітності можуть піти у відпустку. Йдеться про відпочинок зі збереженням зарплати.
Про це 12 лютого повідомили в Рівненському обласному ТЦК та СП.
Які виплати можуть отримати вагітні військовослужбовиці
Для оформлення відпустки жінка має подати рапорт і документи з медичного закладу, а також пройти ВЛК.
Тривалість відпустки становитиме 70 днів до пологів і 56 днів після них. Якщо ж виникнуть ускладнення або ж захисниця України народить не одну дитину, а декількох, відпочинок після пологів сягне 70 днів.
Розмір грошової допомоги вагітним військовослужбовицям становить 100% зарплати. Час відпустки зарахують до вислуги років у військовому званні. До військових зборів вагітних не залучають.
"Направлення у відрядження тільки за вашою згодою. Заборонено переводити на нижчу посаду без вашої згоди через причини, пов'язані з вагітністю", — зазначили в регіональному військкоматі.
