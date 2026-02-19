Видео
Україна
Видео

Беременность женщин-военнослужащих — какие выплаты можно получить

Ua ru
Дата публикации 19 февраля 2026 19:25
На какие выплаты могут рассчитывать беременные защитницы Украины — ответ ТЦК
Беременная военнослужащая. Фото иллюстративное: ИИ

После 30-й недели беременности женщины-военнослужащие могут уйти в отпуск. Отдых будет оплачиваемым. 

Об этом 12 февраля сообщили в Ровенском областном ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Какие выплаты могут получить беременные военнослужащие

Для оформления отпуска женщина должна подать рапорт и документы из медицинского учреждения, а также пройти ВВК.

Продолжительность отпуска составит 70 дней до родов и 56 дней после них. Если же возникнут осложнения или защитница Украины родит не одного ребенка, а нескольких, отдых после родов достигнет 70 дней.

Размер денежной помощи беременным военнослужащим составляет 100% зарплаты. Время отпуска зачислят в выслугу лет в воинском звании. К военным сборам беременных не привлекают.

"Направление в командировку только с вашего согласия. Запрещено переводить на низшую должность без вашего согласия по причинам, связанным с беременностью", — отметили в региональном военкомате.

Напомним, некоторые женщины должны стать на воинский учет. Речь идет об украинках с медицинским или фармацевтическим образованием.

Также мы сообщали, что женщины могут служить в подразделениях территориальных Сил обороны наравне с мужчинами. В частности, они имеют право присоединиться к ТрО ВСУ, но только по контракту.

выплаты беременность роды военнослужащие женщины на войне
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
