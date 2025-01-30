На підприємстві в Закарпатті працевлаштують 160 жителів Бангладеш

Підприємство, яке хоче працевлаштувати робітників із Бангладеш. Фото: Мирослав Білецький

В Україні планують працевлаштувати 160 жителів Бангладеш. Робочі місця їм готово надати одне з підприємств Закарпаття.

Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

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Людей із Бангладеш планує працевлаштувати дочірнє підприємство "Ламелла", яке розташоване в Тячеві та спеціалізується на виготовленні меблів. За словами Білецького, компанія закупила обладнання, матеріали, а зараз активно шукає працівників за кордоном.

"Тут працює 430 людей, а у зв'язку зі збільшенням виробничих потужностей на підприємстві є 700 робочих місць... Підприємство веде переговори із МЗС про працевлаштування на умовах трудового договору 160 осіб із Народної Республіки Бангладеш", — зазначив очільник Закарпатської ОВА.

Для проживання іноземних робітників компанія придбала й облаштувала готель. Також працівники отримають: безкоштовні обіди, а якщо відстань від місця проживання не більш ніж 50 кілометрів, ще й транспортування до роботи. Середня щомісячна зарплата на підприємстві становить 25 тисяч гривень.

Нагадаємо, найбільш затребуваними на українському ринку праці є робітничі професії. Найбільші середні зарплати в Києві, Дніпрі та Харкові.

Раніше директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк заявила, що в Україні найбільші зарплати отримують військовослужбовці. Якщо ж казати про працівників невійськового сектору, то найбільше заробляють IT-фахівці.