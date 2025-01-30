На предприятии в Закарпатье трудоустроят 160 жителей Бангладеш на предприятии в Закарпатье

Предприятие, которое хочет трудоустроить рабочих из Бангладеш. Фото: Мирослав Билецкий

В Украине планируют трудоустроить 160 жителей Бангладеш. Рабочие места им готово предоставить одно из предприятий Закарпатья.

Об этом сообщил председатель Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий.

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Людей из Бангладеш планирует трудоустроить дочернее предприятие "Ламелла", которое расположено в Тячеве и специализируется на изготовлении мебели. По словам Билецкого, компания закупила оборудование, материалы, а сейчас активно ищет работников за рубежом.

"Здесь работает 430 человек, а в связи с увеличением производственных мощностей на предприятии есть 700 рабочих мест... Предприятие ведет переговоры с МИД о трудоустройстве на условиях трудового договора 160 человек из Народной Республики Бангладеш", — отметил глава Закарпатской ОВА.

Для проживания иностранных рабочих компания приобрела и обустроила отель. Также работники получат: бесплатные обеды, а если расстояние от места жительства не более 50 километров, еще и транспортировку до работы. Средняя ежемесячная зарплата на предприятии составляет 25 тысяч гривен.

Напомним, наиболее востребованными на украинском рынке труда являются рабочие профессии. Самые большие средние зарплаты в Киеве, Днепре и Харькове.

Ранее директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк заявила, что в Украине наибольшие зарплаты получают военнослужащие. Если же говорить о работниках невоенного сектора, то больше всего зарабатывают IT-специалисты.