Міноборони повідомило про прискорення доставляння майна військовим

Люди біля полиць із посилками. Фото: Міноборони України

Закупівельна агенція Міноборони України "Державний оператор тилу" (ДОТ) розпочала перевірки об’єднаних центрів забезпечення (ОЦЗ). Мета — оцінити, як нові вимоги до пакування та маркування речового майна вплинули на їхню роботу.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони України.

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Що змінилося

"Завдяки оптимізації та цифровізації логістичних процесів центри забезпечення тепер можуть приймати більше майна, водночас це не уповільнить процес розвантаження. Тепер майно посортоване, його легше обліковувати та швидше розподіляти. Це і було головною метою впровадження нових вимог до постачальників", — йдеться у повідомленні.

До кінця березня триватиме перехідний період для постачальників, щоб вони адаптувалися до вимог щодо QR-кодування, оскільки не всі маркування наразі працюють коректно.

"В 2025 році закупівельною агенцією Міноборони ДОТ укладено контрактів на постачання в поточному році значного обсягу обмундирування та екіпірування, наприклад бронежилетів на майже 2,9 млрд грн, шоломів — приблизно 700 млн грн. Це величезні обсяги речового майна. Тому їх правильне сортування і логістика скорочують час на доставку безпосередньо від українського виробника до українського захисника", — повідомив директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський.

У Міноборони поінформували, що під час перевірок було виявлено нерівномірність розподілу поставок. За словами директорки програми речового майна ДОТ Вікторії Виноградової, у певні дні об’єднані центри забезпечення приймають надто великі обсяги вантажів, що створює додаткове навантаження на персонал і може становити ризики для безпеки.

"Натомість в інші дні майна надходить значно менше. ДОТ взяв до уваги цю проблему та розгляне можливість її вирішення", — додала вона.

Для швидкого реагування на такі ситуації ДОТ планує запровадити щоквартальні онлайн-зустрічі з представниками ОЦЗ, під час яких збиратиме зауваження та пропозиції для оперативного вдосконалення логістики.

Зазначимо, що для покращення логістики було розроблено нову технічну специфікацію для постачальників на 2025 рік. Вона чітко регламентує процеси приймання, пакування та маркування речового майна, що дозволяє прискорити розвантаження, оптимізувати облік і знизити навантаження на центри забезпечення ЗСУ.

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