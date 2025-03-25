Минобороны сообщило об ускорении доставки имущества военным

Люди возле полок с посылками. Фото: Минобороны Украины

Закупочное агентство Минобороны Украины "Государственный оператор тыла" (ГОТ) начало проверки объединенных центров обеспечения (ОЦО). Цель — оценить, как новые требования к упаковке и маркировке вещевого имущества повлияли на их работу.

Об этом говорится на сайте Министерства обороны Украины.

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Что изменилось

"Благодаря оптимизации и цифровизации логистических процессов центры обеспечения теперь могут принимать больше имущества, при этом это не замедлит процесс разгрузки. Теперь имущество рассортировано, его легче учитывать и быстрее распределять. Это и было главной целью внедрения новых требований к поставщикам", — говорится в сообщении.

До конца марта продлится переходный период для поставщиков, чтобы они адаптировались к требованиям по QR-кодированию, поскольку не все маркировки пока работают корректно.

"В 2025 году закупочным агентством Минобороны ГОТ заключено контрактов на поставку в текущем году значительного объема обмундирования и экипировки, например, бронежилетов на почти 2,9 млрд грн, шлемов — примерно 700 млн грн. Это огромные объемы вещевого имущества. Поэтому их правильная сортировка и логистика сокращают время на доставку непосредственно от украинского производителя к украинскому защитнику", — сообщил директор Департамента политики закупок Минобороны Глеб Каневский.

В Минобороны проинформировали, что во время проверок была выявлена неравномерность распределения поставок. По словам директора программы вещевого имущества ГОТ Виктории Виноградовой, в определенные дни объединенные центры обеспечения принимают слишком большие объемы грузов, что создает дополнительную нагрузку на персонал и может представлять риски для безопасности.

"Зато в другие дни имущества поступает значительно меньше. ГОТ принял во внимание эту проблему и рассмотрит возможность ее решения", — добавила она.

Для быстрого реагирования на такие ситуации ГОТ планирует ввести ежеквартальные онлайн-встречи с представителями ОЦО, во время которых будет собирать замечания и предложения для оперативного совершенствования логистики.

Отметим, что для улучшения логистики была разработана новая техническая спецификация для поставщиков на 2025 год. Она четко регламентирует процессы приема, упаковки и маркировки вещевого имущества, что позволяет ускорить разгрузку, оптимизировать учет и снизить нагрузку на центры обеспечения ВСУ.

Напомним, недавно мы писали о том, что запрещено отправлять "Новой почтой".

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