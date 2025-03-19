Тварини, гроші та зброя — що ще не можна відправити Новою поштою у 2025

Посилку не приймуть — що заборонено відправляти Новою поштою
Нова пошта — це швидкий та комфортний спосіб надіслати посилку територією України та навіть за її межі. Однак поштовий оператор має певні вимоги відправлень. Деякі з них повинні мати спеціальну упаковку, тоді як інші — взагалі заборонено надсилати.
Про те, які види посилок не приймає Нова пошта у 2025 році, зазначається в умовах надання послуг поштовим оператором.
Що заборонено надсилати Новою поштою у 2025
Нова пошта нагадала клієнтам про чіткі правила щодо відправлення посилок. Компанія має перелік речей і товарів, які категорично заборонено пересилати.
Якщо ці вимоги порушити, небезпечні або заборонені предмети можуть вилучити, а в окремих випадках — навіть знищити. Згідно з правилами компанії, до пересилання заборонено приймати:
- тварин, їх рештки або хутро;
- наркотики, психотропи, отруйні рослини;
- уживані акумулятори та саморобні батареї;
- ліки, що потребують спеціальних умов зберігання;
- рідини в неналежно маркованій або пошкодженій тарі;
- люмінесцентні лампи, вироби з азбесту, предмети з вмістом ртуті;
- національну валюту України (крім колекційних монет), іноземні гроші, цінні папери;
- будь-які види зброї, боєприпаси, ножі, газові балончики та інші засоби захисту;
- вибухонебезпечні, легкозаймисті, радіоактивні та токсичні речовини, кислоти, перекис водню;
- балони з рідиною чи газом (включаючи вогнегасники, балончики з пропаном, бутаном).
Чи можна надсилати продукти у 2025 році
Окремі обмеження стосуються харчових продуктів та алкогольних напоїв. Не допускається пересилання:
- заморожені товари, молочні продукти, яйця;
- алкоголь із вмістом спирту понад 8,5% без акцизної марки;
- тютюнові вироби та рідини для електронних сигарет без акцизів;
- продукти з коротким терміном придатності або такі, що потребують холодного зберігання;
- овочі, фрукти, насіння, рослини та готова продукція тваринного походження з регіонів, де введено карантин (виняток — якщо продукція запакована згідно з вимогами "Нової пошти").
При цьому до відправлення допускаються:
- вина (не ігристі) та інші зброджені напої;
- алкоголь до 70% міцності у тарі до 5 л з акцизною маркою;
- охолоджені продукти у спецупаковці (при цьому, компанія не гарантує дотримання температурного режиму під час доставки).
Також у правилах наголошується, що під час воєнного стану заборонено пересилати алкоголь і спиртовмісні продукти до Луганської та Донецької областей. Дозволені лише офіційно зареєстровані лікарські препарати. Вся заборонена продукція підлягає вилученню та знищенню.
Раніше ми писали, що в Укрпошті запрацювала повністю автоматизована система сортування відправлень. У компанії зазначають, що завдяки цьому нововведенню посилки доставлятимуться одержувачам значно швидше.
Також ми розповідали, що одна з клієнток Нової пошти зіткнулася з переплатою за доставку. Під час оформлення накладної вартість послуги виявилася вищою. Лише після оплати вона помітила у мобільному додатку, що фактична сума відрізняється.
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