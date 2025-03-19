Тварини, гроші та зброя — що ще не можна відправити Новою поштою у 2025

Відділення Нової пошти. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нова пошта — це швидкий та комфортний спосіб надіслати посилку територією України та навіть за її межі. Однак поштовий оператор має певні вимоги відправлень. Деякі з них повинні мати спеціальну упаковку, тоді як інші — взагалі заборонено надсилати.

Про те, які види посилок не приймає Нова пошта у 2025 році, зазначається в умовах надання послуг поштовим оператором.

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Що заборонено надсилати Новою поштою у 2025

Нова пошта нагадала клієнтам про чіткі правила щодо відправлення посилок. Компанія має перелік речей і товарів, які категорично заборонено пересилати.

Якщо ці вимоги порушити, небезпечні або заборонені предмети можуть вилучити, а в окремих випадках — навіть знищити. Згідно з правилами компанії, до пересилання заборонено приймати:

тварин, їх рештки або хутро;

наркотики, психотропи, отруйні рослини;

уживані акумулятори та саморобні батареї;

ліки, що потребують спеціальних умов зберігання;

рідини в неналежно маркованій або пошкодженій тарі;

люмінесцентні лампи, вироби з азбесту, предмети з вмістом ртуті;

національну валюту України (крім колекційних монет), іноземні гроші, цінні папери;

будь-які види зброї, боєприпаси, ножі, газові балончики та інші засоби захисту;

вибухонебезпечні, легкозаймисті, радіоактивні та токсичні речовини, кислоти, перекис водню;

балони з рідиною чи газом (включаючи вогнегасники, балончики з пропаном, бутаном).

Чи можна надсилати продукти у 2025 році

Окремі обмеження стосуються харчових продуктів та алкогольних напоїв. Не допускається пересилання:

заморожені товари, молочні продукти, яйця;

алкоголь із вмістом спирту понад 8,5% без акцизної марки;

тютюнові вироби та рідини для електронних сигарет без акцизів;

продукти з коротким терміном придатності або такі, що потребують холодного зберігання;

овочі, фрукти, насіння, рослини та готова продукція тваринного походження з регіонів, де введено карантин (виняток — якщо продукція запакована згідно з вимогами "Нової пошти").

При цьому до відправлення допускаються:

вина (не ігристі) та інші зброджені напої;

алкоголь до 70% міцності у тарі до 5 л з акцизною маркою;

охолоджені продукти у спецупаковці (при цьому, компанія не гарантує дотримання температурного режиму під час доставки).

Також у правилах наголошується, що під час воєнного стану заборонено пересилати алкоголь і спиртовмісні продукти до Луганської та Донецької областей. Дозволені лише офіційно зареєстровані лікарські препарати. Вся заборонена продукція підлягає вилученню та знищенню.

Раніше ми писали, що в Укрпошті запрацювала повністю автоматизована система сортування відправлень. У компанії зазначають, що завдяки цьому нововведенню посилки доставлятимуться одержувачам значно швидше.

Також ми розповідали, що одна з клієнток Нової пошти зіткнулася з переплатою за доставку. Під час оформлення накладної вартість послуги виявилася вищою. Лише після оплати вона помітила у мобільному додатку, що фактична сума відрізняється.