Животные, деньги и оружие — что еще нельзя отправить Новой почтой в 2025

Посылку не примут — что запрещено отправлять Новой почтой в 2025
Новая почта — это быстрый и комфортный способ отправить посылку по территории Украины и даже за ее пределы. Однако почтовый оператор имеет определенные требования к отправлениям. Некоторые из них должны иметь специальную упаковку, тогда как другие — вообще запрещено отправлять.
О том, какие виды посылок не принимает Новая почта в 2025 году, отмечается в условиях предоставления услуг почтовым оператором.
Что запрещено отправлять Новой почтой в 2025 году
Новая почта напомнила клиентам о четких правилах по отправке посылок. Компания имеет перечень вещей и товаров, которые категорически запрещено пересылать.
Если эти требования нарушить, опасные или запрещенные предметы могут изъять, а в отдельных случаях — даже уничтожить. Согласно правилам компании, к пересылке запрещено принимать:
- животных, их останки или мех;
- наркотики, психотропы, ядовитые растения;
- подержанные аккумуляторы и самодельные батареи;
- лекарства, требующие специальных условий хранения;
- жидкости в неподобающе маркированной или поврежденной таре;
- люминесцентные лампы, изделия из асбеста, предметы с содержанием ртути;
- национальную валюту Украины (кроме коллекционных монет), иностранные деньги, ценные бумаги;
- любые виды оружия, боеприпасы, ножи, газовые баллончики и другие средства защиты;
- взрывоопасные, легковоспламеняющиеся, радиоактивные и токсичные вещества, кислоты, перекись водорода;
- баллоны с жидкостью или газом (включая огнетушители, баллончики с пропаном, бутаном).
Можно ли отправлять продукты в 2025 году
Отдельные ограничения касаются пищевых продуктов и алкогольных напитков. Не допускается пересылка:
- замороженные товары, молочные продукты, яйца;
- алкоголь с содержанием спирта более 8,5% без акцизной марки;
- табачные изделия и жидкости для электронных сигарет без акцизов;
- продукты с коротким сроком годности или требующие холодного хранения;
- овощи, фрукты, семена, растения и готовая продукция животного происхождения из регионов, где введен карантин (исключение — если продукция упакована согласно требованиям "Новой почты").
При этом к отправке допускаются:
- вина (не игристые) и другие сброженные напитки;
- алкоголь до 70% крепости в таре до 5 л с акцизной маркой;
- охлажденные продукты в спецупаковке (при этом, компания не гарантирует соблюдение температурного режима во время доставки).
Также в правилах отмечается, что во время военного положения запрещено пересылать алкоголь и спиртосодержащие продукты в Луганскую и Донецкую области. Разрешены только официально зарегистрированные лекарственные препараты. Вся запрещенная продукция подлежит изъятию и уничтожению.
Ранее мы писали, что в Укрпочте заработала полностью автоматизированная система сортировки отправлений. В компании отмечают, что благодаря этому нововведению посылки будут доставляться получателям значительно быстрее.
Также мы рассказывали, что одна из клиенток Новой почты столкнулась с переплатой за доставку. Во время оформления накладной стоимость услуги оказалась выше. Только после оплаты она заметила в мобильном приложении, что фактическая сумма отличается.
Читайте Новини.LIVE!