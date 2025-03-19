Животные, деньги и оружие — что еще нельзя отправить Новой почтой в 2025

Отделение Новой почты. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Новая почта — это быстрый и комфортный способ отправить посылку по территории Украины и даже за ее пределы. Однако почтовый оператор имеет определенные требования к отправлениям. Некоторые из них должны иметь специальную упаковку, тогда как другие — вообще запрещено отправлять.

О том, какие виды посылок не принимает Новая почта в 2025 году, отмечается в условиях предоставления услуг почтовым оператором.

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Что запрещено отправлять Новой почтой в 2025 году

Новая почта напомнила клиентам о четких правилах по отправке посылок. Компания имеет перечень вещей и товаров, которые категорически запрещено пересылать.

Если эти требования нарушить, опасные или запрещенные предметы могут изъять, а в отдельных случаях — даже уничтожить. Согласно правилам компании, к пересылке запрещено принимать:

животных, их останки или мех;

наркотики, психотропы, ядовитые растения;

подержанные аккумуляторы и самодельные батареи;

лекарства, требующие специальных условий хранения;

жидкости в неподобающе маркированной или поврежденной таре;

люминесцентные лампы, изделия из асбеста, предметы с содержанием ртути;

национальную валюту Украины (кроме коллекционных монет), иностранные деньги, ценные бумаги;

любые виды оружия, боеприпасы, ножи, газовые баллончики и другие средства защиты;

взрывоопасные, легковоспламеняющиеся, радиоактивные и токсичные вещества, кислоты, перекись водорода;

баллоны с жидкостью или газом (включая огнетушители, баллончики с пропаном, бутаном).

Можно ли отправлять продукты в 2025 году

Отдельные ограничения касаются пищевых продуктов и алкогольных напитков. Не допускается пересылка:

замороженные товары, молочные продукты, яйца;

алкоголь с содержанием спирта более 8,5% без акцизной марки;

табачные изделия и жидкости для электронных сигарет без акцизов;

продукты с коротким сроком годности или требующие холодного хранения;

овощи, фрукты, семена, растения и готовая продукция животного происхождения из регионов, где введен карантин (исключение — если продукция упакована согласно требованиям "Новой почты").

При этом к отправке допускаются:

вина (не игристые) и другие сброженные напитки;

алкоголь до 70% крепости в таре до 5 л с акцизной маркой;

охлажденные продукты в спецупаковке (при этом, компания не гарантирует соблюдение температурного режима во время доставки).

Также в правилах отмечается, что во время военного положения запрещено пересылать алкоголь и спиртосодержащие продукты в Луганскую и Донецкую области. Разрешены только официально зарегистрированные лекарственные препараты. Вся запрещенная продукция подлежит изъятию и уничтожению.

Ранее мы писали, что в Укрпочте заработала полностью автоматизированная система сортировки отправлений. В компании отмечают, что благодаря этому нововведению посылки будут доставляться получателям значительно быстрее.

Также мы рассказывали, что одна из клиенток Новой почты столкнулась с переплатой за доставку. Во время оформления накладной стоимость услуги оказалась выше. Только после оплаты она заметила в мобильном приложении, что фактическая сумма отличается.