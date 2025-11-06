Нові правила бронювання всіх працівників — які компанії можуть це зробити

Металург. Фото: REUTERS

Міністерство оборони України затвердило нові Критерії визначення підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК), авіабудівної та космічної галузей як таких, що мають важливе значення для національної економіки. Таким чином вони матимуть право на оформлення броні від мобілізації практично усьому персоналу.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Реклама

Читайте також:

Хто надаватиме підприємствам статус важливості для економіки

Відтепер саме Міноборони, а не Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, відповідатиме за присвоєння цього статусу. Оборонне відомство вже розпочало офіційний прийом документів від підприємств на електронну адресу admou@post.mil.gov.ua

Як пояснили у Міноборони, нові Критерії не змінюють базовий підхід до визначення таких суб’єктів. Ті підприємства, які вже отримали статус "важливих для національної економіки" і строк дії цього статусу ще не сплив, не повинні повторно подавати документи або щось змінювати.

Основна перевага для підприємств, що потраплять до цього переліку, — можливість бронювання до 100% військовозобов’язаних працівників.

Головні критерії для отримання статусу важливості для економіки

Щоб підприємство було визнане важливим для національної економіки у сфері ОПК, воно має відповідати хоча б одному з таких пунктів:

виконання державного контракту у сфері оборони або участь у ньому (в тому числі зовнішньоекономічному), причому продукція оборонного призначення має становити понад 50% від загального обсягу виробництва;

отримання державної фінансової підтримки чи грантів для розвитку інновацій і технологій оборонного призначення (згідно з постановою КМУ №262 від 8 березня 2024 року);

виконання функцій уповноваженого суб’єкта управління державними підприємствами ОПК.

Підприємства, які не повністю відповідають основним вимогам, можуть отримати статус "важливих" у разі виконання щонайменше трьох із таких умов:

участь у виконанні оборонних контрактів або замовлень;

внесення до електронного реєстру виконавців державних оборонних замовлень;

участь у державних програмах у сфері авіа- чи космічної діяльності;

впровадження нових технологій або розширення потужностей у межах програм розвитку ОПК;

виробництво продукції чи надання послуг, які використовуються у виробництві товарів оборонного призначення.

У разі відповідності хоча б двом обов’язковим критеріям, визначеним постановою КМУ №76 від 27 січня 2023 року, підприємство може бути визнане критично важливим для функціонування економіки — що дозволить бронювати до 50% своїх військовозобов’язаних працівників на час мобілізації.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський схвалив право бронювати від мобілізації працівників, які перебували раніше в розшуку ТЦК.

Також юристи пояснили, чи може бронь від мобілізації слугувати аргументом для зняття штрафу від ТЦК.