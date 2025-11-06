Видео
Україна
Видео

В Украине можно будет забронировать 100% работников — условия

В Украине можно будет забронировать 100% работников — условия

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 05:58
обновлено: 11:09
Новые правила бронирования всех работников — какие компании могут это сделать
Металлург. Фото: REUTERS

Министерство обороны Украины утвердило новые Критерии определения предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), авиастроительной и космической отраслей как имеющих важное значение для национальной экономики. Таким образом они будут иметь право на оформление брони от мобилизации практически всему персоналу.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Читайте также:

Кто будет предоставлять предприятиям статус важности для экономики

Отныне именно Минобороны, а не Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, будет отвечать за присвоение этого статуса. Оборонное ведомство уже начало официальный прием документов от предприятий на электронный адрес admou@post.mil.gov.ua

Как пояснили в Минобороны, новые Критерии не меняют базовый подход к определению таких субъектов. Те предприятия, которые уже получили статус "важных для национальной экономики" и срок действия этого статуса еще не истек, не должны повторно подавать документы или что-то менять.

Основное преимущество для предприятий, которые попадут в этот перечень, - возможность бронирования до 100% военнообязанных работников.

Главные критерии для получения статуса важности для экономики

Чтобы предприятие было признано важным для национальной экономики в сфере ОПК, оно должно соответствовать хотя бы одному из следующих пунктов:

  • выполнение государственного контракта в сфере обороны или участие в нем (в том числе внешнеэкономическом), причем продукция оборонного назначения должна составлять более 50% от общего объема производства;
  • получение государственной финансовой поддержки или грантов для развития инноваций и технологий оборонного назначения (согласно постановлению КМУ №262 от 8 марта 2024 года);
  • выполнение функций уполномоченного субъекта управления государственными предприятиями ОПК.

Предприятия, которые не полностью соответствуют основным требованиям, могут получить статус "важных" в случае выполнения как минимум трех из следующих условий:

  • участие в выполнении оборонных контрактов или заказов;
  • внесение в электронный реестр исполнителей государственных оборонных заказов;
  • участие в государственных программах в сфере авиа- или космической деятельности;
  • внедрение новых технологий или расширение мощностей в рамках программ развития ОПК;
  • производство продукции или предоставление услуг, которые используются в производстве товаров оборонного назначения.

В случае соответствия хотя бы двум обязательным критериям, определенным постановлением КМУ №76 от 27 января 2023 года, предприятие может быть признано критически важным для функционирования экономики — что позволит бронировать до 50% своих военнообязанных работников на время мобилизации.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский одобрил право бронировать от мобилизации работников, которые находились ранее в розыске ТЦК.

Также юристы объяснили, может ли бронь от мобилизации служить аргументом для снятия штрафа от ТЦК.

ВСУ мобилизация предприятия военнообязанные Бронь от мобилизации
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
