Видео

Главная Военная экономика Бронирование не спасает от штрафов ТЦК — юристы объяснили почему

Бронирование не спасает от штрафов ТЦК — юристы объяснили почему

Дата публикации 11 октября 2025 06:27
Даже если нарушителя военно учета забронировали, он все равно должен уплатить штраф
Расстроенный мужчина за ноутбуком. Иллюстративное фото: pexels.com

Новый закон о бронировании военнообязанных не снимает ответственности за нарушение правил воинского учета. Законодатели уточнили во втором чтении при принятии соответствующего закона, что нарушители воинского учета все равно должны уплатить штраф.

Об этом в своем материале сообщает Судебно-юридическая газета.

Читайте также:

Что известно о штрафах и бронировании

В издании отмечают, что несмотря на то, что в Украине вступил в силу закон, который позволяет официально бронировать граждан, находящихся в розыске территориальных центров комплектации и социальной поддержки (ТЦК) или не имеющих надлежащих военно-учетных документов, он не отменяет административные и уголовные наказания за нарушение правил воинского учета.

Согласно принятому законодательному акту, бронирование может быть применено к лицам, которые:

  • не имеют военного билета или документы оформлены неправильно;
  • не состоят на воинском учете;
  • не актуализировали свои персональные данные;
  • находятся в розыске за нарушение законов об обороне, мобилизации и воинском учете.

Во время второго чтения законопроекта авторы уточнили, что бронирование таких лиц не освобождает их от ответственности за нарушение правил воинского учета, законодательства об обороне и мобилизационной подготовки.

Итак, нарушение правил воинского учета может привести к административному штрафу от 17 000 до 25 500 гривен, а уклонение от призыва — к тюремному сроку от 3 до 5 лет. Уклонение от воинского учета после предупреждения ТЦК наказывается штрафом от 5 100 до 8 500 гривен или исправительными работами на срок до одного года.

Бронирование может длиться до 45 календарных дней и применяется не более одного раза в год. Если работник устранит нарушения воинского учета, его дальнейшее бронирование будет осуществляться на общих основаниях.

Ранее сообщалось, что в Украине заработали новые механизмы мобилизации. Теперь в ТЦК больше данных о военнообязанных.

Также мы информировали, какие действуют требования к предприятиям для предоставления статуса критически важного, в частности в вопросе средней заработной платы.

штрафы военный учет бронирование ТЦК и СП Бронь от мобилизации
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
