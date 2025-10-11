Даже если нарушителя военно учета забронировали, он все равно должен уплатить штраф

Расстроенный мужчина за ноутбуком. Иллюстративное фото: pexels.com

Новый закон о бронировании военнообязанных не снимает ответственности за нарушение правил воинского учета. Законодатели уточнили во втором чтении при принятии соответствующего закона, что нарушители воинского учета все равно должны уплатить штраф.

Об этом в своем материале сообщает Судебно-юридическая газета.

Что известно о штрафах и бронировании

В издании отмечают, что несмотря на то, что в Украине вступил в силу закон, который позволяет официально бронировать граждан, находящихся в розыске территориальных центров комплектации и социальной поддержки (ТЦК) или не имеющих надлежащих военно-учетных документов, он не отменяет административные и уголовные наказания за нарушение правил воинского учета.

Согласно принятому законодательному акту, бронирование может быть применено к лицам, которые:

не имеют военного билета или документы оформлены неправильно;

не состоят на воинском учете;

не актуализировали свои персональные данные;

находятся в розыске за нарушение законов об обороне, мобилизации и воинском учете.

Во время второго чтения законопроекта авторы уточнили, что бронирование таких лиц не освобождает их от ответственности за нарушение правил воинского учета, законодательства об обороне и мобилизационной подготовки.

Итак, нарушение правил воинского учета может привести к административному штрафу от 17 000 до 25 500 гривен, а уклонение от призыва — к тюремному сроку от 3 до 5 лет. Уклонение от воинского учета после предупреждения ТЦК наказывается штрафом от 5 100 до 8 500 гривен или исправительными работами на срок до одного года.

Бронирование может длиться до 45 календарных дней и применяется не более одного раза в год. Если работник устранит нарушения воинского учета, его дальнейшее бронирование будет осуществляться на общих основаниях.

