Навіть якщо порушника військово обліку забронювали, він все одно повинен сплатити штраф

Засмучений чоловік за ноутбуком. Ілюстративне фото: pexels.com

Новий закон про бронювання військовозобов'язаних не знімає відповідальності за порушення правил військового обліку. Законодавці уточнили у другому читанні при прийнятті відповідного закону, що порушники військового обліку все одно мають сплатити штраф.

Про це у своєму матеріалі повідомляє Судово-юридична газета.

Реклама

Читайте також:

Що відомо про штрафи та бронювання

У видання наголошують, що попри те, що в Україні набув чинності закон, який дозволяє офіційно бронювати громадян, які перебувають у розшуку територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки (ТЦК) або не мають належних військово-облікових документів, він не скасовує адміністративні та кримінальні покарання за порушення правил військового обліку.

Згідно з прийнятим законодавчим актом, бронювання може бути застосоване до осіб, які:

не мають військового квитка або документи оформлені неправильно;

не перебувають на військовому обліку;

не актуалізували свої персональні дані;

знаходяться в розшуку за порушення законів про оборону, мобілізацію та військовий облік.

Під час другого читання законопроєкту автори уточнили, що бронювання таких осіб не звільняє їх від відповідальності за порушення правил військового обліку, законодавства про оборону та мобілізаційної підготовки.

Отже, порушення правил військового обліку може призвести до адміністративного штрафу від 17 000 до 25 500 гривень, а ухилення від призову — до тюремного строку від 3 до 5 років. Ухилення від військового обліку після попередження ТЦК карається штрафом від 5 100 до 8 500 гривень або виправними роботами на строк до одного року.

Бронювання може тривати до 45 календарних днів і застосовується не більше одного разу на рік. Якщо працівник усуне порушення військового обліку, його подальше бронювання буде здійснюватися на загальних підставах.

Раніше повідомлялось, що В Україні запрацювали нові механізми мобілізації. Тепер у ТЦК більше даних про військовозобов'язаних.

Також ми інформували, які діють вимоги до підприємств для надання статусу критично важливого, зокрема у питанні середньої заробітної плати.