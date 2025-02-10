Нові правила бронювання працівників від мобілізації в Україні

Працівник ТЦК спілкується з чоловіком. Фото ілюстративне: УНІАН

Компанії та підприємства, в яких завершився термін визнання критичності 30 листопада, повинні пройти перевірку відповідності новим критеріям до 28 лютого 2025 року. Внаслідок цього, щоб мати право бронювати працівників від мобілізації, вони повинні відповідати двом обов'язковим критеріям і вибрати один додатковий.

Про це повідомляє "24 канал" у понеділок, 10 лютого.

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Для отримання статусу "критичного" середня зарплата в компанії повинна становити не менше 2,5 мінімальної зарплати.

Крім того, зарплата працівника, якого бронює підприємство, повинна бути не менше 2,5 мінімальних зарплат. Також воно не повинно мати заборгованостей щодо податків.

Ще один критерій компанія повинна обрати самостійно. Їх перелік є в постанові №76 або в регіональних чи галузевих критеріях.

Бронювати працівників можуть підприємства, що належать до однієї з таких категорій:

органи державної влади та місцевого самоврядування;

компанії, що виконують державні замовлення в оборонній сфері;

критично важливі підприємства для економіки та життєдіяльності населення.

Нагадаємо, бронювання не залежить від військово-облікових документів, тож різниця в спеціальностях у паперовому та електронному документах не є підставою для скасування.

Також адвокат Юрій Айвазян заявив, що громадянин, який має бронювання, не повинен проходити повторну військово-лікарську комісію.