Новые правила бронирования работников от мобилизации в Украине

Работник ТЦК общается с мужчиной. Фото иллюстративное: УНИАН

Компании и предприятия, у которых завершился срок признания критичности 30 ноября, должны пройти проверку соответствия новым критериям до 28 февраля 2025 года. Вследствие этого, чтобы иметь право бронировать работников от мобилизации, они должны соответствовать двум обязательным критериям и выбрать один дополнительный.

Об этом сообщает "24 канал" в понедельник, 10 февраля.

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Для получения статуса "критического" средняя зарплата в компании должна составлять не менее 2,5 минимальной зарплаты.

Кроме того, зарплата работника, которого бронирует предприятие, должна быть не менее 2,5 минимальных зарплат. Также оно не должно иметь задолженностей по налогам.

Еще один критерий компания должна выбрать самостоятельно. Их перечень есть в постановлении №76 или в региональных или отраслевых критериях.

Бронировать работников могут предприятия, относящиеся к одной из следующих категорий:

органы государственной власти и местного самоуправления;

компании, выполняющие государственные заказы в оборонной сфере;

критически важные предприятия для экономики и жизнедеятельности населения.

Напомним, бронирование не зависит от военно-учетных документов, поэтому разница в специальностях в бумажном и электронном документах не является основанием для отмены.

Также адвокат Юрий Айвазян заявил, что гражданин, у которого есть бронирование, не должен проходить повторную военно-врачебную комиссию.