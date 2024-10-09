Підвищення військового збору для захисників — що ппропонують у Раді

Гроші в руках. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев та представники фракції "Слуга народу" планують збільшити військовий збір для військовослужбовців. Йдеться про деталі законопроєкту №11416-д, який передбачає підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%.

Про це Гончаренко повідомив у Telegram.

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"Зараз в Раді відбувається повна ганьба! Гетманцев та Слуги народу хочуть збільшити військовий збір для самих військових! Тобто військові мають платити військовий збір вже 5%! Це повний абсурд! Вони зʼїхали з глузду?" — написав нардеп.

Гончаренко заявив, що про це сказано в нормах, які прописав Гетманцев. Зокрема, там сказано, що з військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, а також осіб рядового і сержантського складу Збройних Сил і Національної гвардії буде стягуватися військовий збір у розмірі 5%.

"Пропоную викликати в Раду військових, хай скажуть все, що вони думають з цього приводу!" — додав нардеп.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у середу, 9 жовтня, в головному юридичному управлінні Верховної Ради України проаналізували законопроєкт №11416-д щодо підвищення ставок військового збору та деяких інших податків. Висновок — окремі норми документа не відповідають Конституції.

Також ми повідомляли, що зміни у податковій сфері, які очікуються у жовтні 2024 року, торкнуться доходів військовослужбовців. Заробітна плата бійців суттєво скоротиться, оскільки вони також сплачують військовий збір.