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В Раде планируют повысить военный сбор для военнослужащих — нардеп

9 октября 2024 17:22
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Повышение военного сбора для защитников — что предлагают в Раде
Деньги в руках. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и представители фракции "Слуга народа" планируют увеличить военный сбор для военнослужащих. Речь идет о деталях законопроекта №11416-д, предусматривающего повышение ставки военного сбора с 1,5% до 5%.

Об этом Гончаренко сообщил в Telegram.

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"Сейчас в Раде происходит полный позор! Гетманцев и Слуги народа хотят увеличить военный сбор для самих военных! То есть военные должны платить военный сбор уже 5%! Это полный абсурд! Они сошли с ума?" — написал нардеп.

Гончаренко заявил, что об этом говорится в нормах, которые прописал Гетманцев. В частности, сказано, что с военнослужащих, работников правоохранительных органов, а также лиц рядового и сержантского состава Вооруженных Сил и Национальной гвардии будет взиматься военный сбор в размере 5%.

"Предлагаю вызвать в Совет военных, пусть скажут все, что они думают по этому поводу!" — добавил нардеп.

Что еще стоит знать

Напомним, в среду, 9 октября, в главном юридическом управлении Верховной Рады Украины был проанализирован законопроект №11416-д по повышению ставок военного сбора и некоторых других налогов. Вывод — отдельные нормы документа не соответствуют Конституции.

Также мы сообщали, что ожидаемые в октябре 2024 года изменения в налоговой сфере коснутся доходов военнослужащих. Заработная плата бойцов существенно сократится, поскольку они также уплачивают военный сбор.

Верховная Рада Алексей Гончаренко налоги Даниил Гетманцев военный сбор

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