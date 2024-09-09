Соцзахист військових — внесено зміни

Гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Кабінет міністрів України звільнив військових від потреби звертатися до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, аби отримати від держави компенсацію на піднайом житла. Окрім того, їм більше не треба буде подавати копію довідки про реєстрацію місця проживання.

Як повідомили в уряді у понеділок, 9 вересня.

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Кабінет міністрів підтримав зміни до порядку подання рапорту на виплату компенсації. Втім відповідні документи все ще потрібні, але їх збиратимуть командири військових частин або керівники підрозділів, органів, закладів чи установ, уповноважених приймати рішення щодо виплати компенсації.

Окрім того, зміни врегульовують питання виплати грошової компенсації у випадку руйнування або пошкодження житла військовослужбовців внаслідок ведення бойових дiй. Крім того, встановлено механізм повернення грошей до бюджету, якщо виплати здійснювалися внаслідок введення військового керівництва в оману: або добровільне відшкодування, або через суд.

"Продовжуємо спрощувати бюрократичні процедури. Ми скоротили кількість довідок і захистили права військовослужбовців, зокрема тих, чиє житло було зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії російської федерації. Тепер оформити грошову компенсацію за піднайом житла стане простіше, а скористатися цим правом зможе більша кількість захисників", — наголосила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.