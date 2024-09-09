Соцзащита военных - внесены изменения

Гривневые купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Кабинет министров Украины освободил военных от необходимости обращаться в Государственный реестр прав на недвижимое имущество, чтобы получить от государства компенсацию на поднаем жилья. Кроме того, им больше не нужно будет подавать копию справки о регистрации места жительства.

Как сообщили в правительстве в понедельник, 9 сентября.

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Кабинет министров поддержал изменения в порядке предоставления рапорта на выплату компенсации. Впрочем, соответствующие документы все еще нужны, но их будут собирать командиры воинских частей или руководители подразделений, органов, учреждений или учреждений, уполномоченных принимать решения по выплате компенсации.

Кроме того, изменения регулируют вопрос выплаты денежной компенсации в случае разрушения или повреждения жилья военнослужащих в результате ведения боевых действий. Кроме того, установлен механизм возврата денег в бюджет, если выплаты осуществлялись в результате введения военного руководства в заблуждение: либо добровольное возмещение, либо через суд.

"Продолжаем упрощать бюрократические процедуры. Мы сократили количество справок и защитили права военнослужащих, в том числе тех, чье жилье было разрушено или стало непригодным для проживания в результате вооруженной агрессии российской федерации. Теперь оформить денежную компенсацию по поднаему жилья станет проще, а воспользоваться этим защитников", — подчеркнула заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова.