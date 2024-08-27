Які пільги передбачені для звільнених з російського полону — відповідь Мін'юсту

В Мін'юсті пояснили, які пільги передбачені для звільнених з російського полону
Після повернення з полону, як військовослужбовці, так і цивільні особи, можуть скористатися низкою державних пільг та допомоги. Зокрема, вони можуть отримати матеріальну допомогу, медичні і правничі послуги.
Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції України.
Пільги для військових
Соціальні гарантії
Особи, які були звільнені з полону, мають пріоритетні права на:
- організацію зустрічі та забезпечення їх супроводу до медичних установ;
- отримання медичної допомоги, а також етико-психологічної реабілітації
- оформлення та видачу документів, що підтверджують їхню особу та громадянство України.
Фінансова підтримка
- Протягом перебування в полоні
Протягом періоду перебування в полоні особам, які стали жертвами збройної агресії проти України, нараховується щорічна допомога в розмірі 100 тисяч гривень.
- Після звільнення з полону
Після звільнення з полону, кожна звільнена особа отримує одноразову державну грошову допомогу в розмірі 100 тисяч гривень.
Правничі послуги
Особи, які були звільнені з полону, мають право на юридичну допомогу та можуть звернутися до суду для захисту своїх прав і законних інтересів, порушених через позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.
Медична та психологічна допомога
Медична допомога надається терміново після проведення повного та всебічного медичного обстеження, включаючи необхідні дослідження, з урахуванням діагнозу та психологічного стану особи, звільненої з полону.
Звільнені особи отримують медичну та психологічну допомогу в медичних установах відповідно до місця їх служби або в спеціалізованих центрах, де здійснюється надання медичної, реабілітаційної та психологічної допомоги, а також реалізація реінтеграційних заходів.
Термін надання допомоги визначається індивідуально.
Особи, звільнені з полону, мають право на психологічну реабілітацію та організацію заходів соціальної і/або професійної адаптації за місцем проживання.
Звільнення з військової служби та відпустка
Військові мають право на демобілізацію після полону, якщо не бажають продовжувати службу.
Військовослужбовцям, які вирішили продовжити службу, надається додаткова відпустка тривалістю 90 календарних днів зі зберіганням грошового забезпечення.
Отримання паспорта
Паспорт громадянина України видається протягом 3 робочих днів з дня подачі заяви, а закордонний паспорт — протягом 10 робочих днів.
Пільги для цивільних осіб
Звільнені з полону цивільні особи можуть скористатися такими пільгами:
- медичне та реабілітаційне обслуговування, включаючи психологічну підтримку та санаторно-курортне лікування;
- право на правовий захист;
- право на освіту за рахунок держави;
- фінансова допомога;
- пріоритетне право на отримання житла з фондів для тимчасового проживання та зарахування періоду позбавлення особистої свободи через збройну агресію до страхового стажу;
- збереження робочого місця (посади);
- оформлення і видача паспорта громадянина України та закордонного паспорта;
- право на відстрочення платежів.
Для отримання детальної інформації про права та пільги, доступні для осіб після полону, можна скористатися сервісами безоплатної правничої допомоги:
- Зателефонувати на безплатний номер 0 800 213 103.
- Написати юристу через Telegram @LegalAidUkraineBot.
- Відвідати найближче бюро правничої допомоги.
Читайте Новини.LIVE!