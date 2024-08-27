Які пільги передбачені для звільнених з російського полону — відповідь Мін'юсту

Звільнені з полону українські військові. Фото: Координаційний штаб

Після повернення з полону, як військовослужбовці, так і цивільні особи, можуть скористатися низкою державних пільг та допомоги. Зокрема, вони можуть отримати матеріальну допомогу, медичні і правничі послуги.

Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції України.

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Соціальні гарантії

Особи, які були звільнені з полону, мають пріоритетні права на:

організацію зустрічі та забезпечення їх супроводу до медичних установ;

отримання медичної допомоги, а також етико-психологічної реабілітації

оформлення та видачу документів, що підтверджують їхню особу та громадянство України.

Фінансова підтримка

Протягом перебування в полоні

Протягом періоду перебування в полоні особам, які стали жертвами збройної агресії проти України, нараховується щорічна допомога в розмірі 100 тисяч гривень.

Після звільнення з полону

Після звільнення з полону, кожна звільнена особа отримує одноразову державну грошову допомогу в розмірі 100 тисяч гривень.

Грошова допомога звільненим з полону. Фото: інфографіка Мін'юсту

Правничі послуги

Особи, які були звільнені з полону, мають право на юридичну допомогу та можуть звернутися до суду для захисту своїх прав і законних інтересів, порушених через позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Право на безоплатну правничу допомогу. Фото: інфографіка Мін'юсту

Медична та психологічна допомога

Медична допомога надається терміново після проведення повного та всебічного медичного обстеження, включаючи необхідні дослідження, з урахуванням діагнозу та психологічного стану особи, звільненої з полону.

Звільнені особи отримують медичну та психологічну допомогу в медичних установах відповідно до місця їх служби або в спеціалізованих центрах, де здійснюється надання медичної, реабілітаційної та психологічної допомоги, а також реалізація реінтеграційних заходів.

Термін надання допомоги визначається індивідуально.

Особи, звільнені з полону, мають право на психологічну реабілітацію та організацію заходів соціальної і/або професійної адаптації за місцем проживання.

Право на медичну та психологічну допомогу. Фото: інфографіка Мін'юсту

Звільнення з військової служби та відпустка

Військові мають право на демобілізацію після полону, якщо не бажають продовжувати службу.

Право на звільнення з військової служби. Фото: інфографіка Мін'юсту

Військовослужбовцям, які вирішили продовжити службу, надається додаткова відпустка тривалістю 90 календарних днів зі зберіганням грошового забезпечення.

Право на додаткову відпустку. Фото: інфографіка Мін'юсту

Отримання паспорта

Паспорт громадянина України видається протягом 3 робочих днів з дня подачі заяви, а закордонний паспорт — протягом 10 робочих днів.

Право на отримання паспорта. Фото: інфографіка Мін'юсту

Пільги для цивільних осіб

Звільнені з полону цивільні особи можуть скористатися такими пільгами:

медичне та реабілітаційне обслуговування, включаючи психологічну підтримку та санаторно-курортне лікування;

право на правовий захист;

право на освіту за рахунок держави;

фінансова допомога;

пріоритетне право на отримання житла з фондів для тимчасового проживання та зарахування періоду позбавлення особистої свободи через збройну агресію до страхового стажу;

збереження робочого місця (посади);

оформлення і видача паспорта громадянина України та закордонного паспорта;

право на відстрочення платежів.

Гарантії для цивільних осіб звільнених з полону. Фото: інфографіка Мін'юсту

Для отримання детальної інформації про права та пільги, доступні для осіб після полону, можна скористатися сервісами безоплатної правничої допомоги: