Система виконавчого провадження дозволяє дізнатись про штрафи від ТЦК прямо онлайн

Військовий та гроші. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, що введені через повномасштабну агресію РФ. Всім відомо, що за не оновлення даних чоловіків призовного віку (від 25 до 60 років) можуть оштрафувати на суму від 17 тисяч гривень.

Про те, як дізнатись про наявність штрафу розповіли у Міністерстві юстиції.

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Як перевірити штраф за не оновлення даних у ТЦК

Якщо українець отримав штраф від ТЦК і стосовно нього відкрито виконавче провадження, то про це дізнатись можна за допомогою Автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП).

Перейшовши на сайт, пошук можна здійснити за своїми прізвищем та ім’ям. В АСВП здійснюється реєстрація виконавчих документів, документів виконавчого провадження та фіксуються всі виконавчі дії.

Вільний та безоплатний доступ до інформації АСВП забезпечує Мін'юст у мережі на своєму офіційному вебсайті за допомогою індивідуального ідентифікатора доступу.

Пошук інформації через вебсайт здійснюється за такими параметрами: