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Кілька рухів мишкою та наявність штрафу від ТЦК як на долоні — як користуватись системою АСВП

27 серпня 2024 07:30
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Система виконавчого провадження дозволяє дізнатись про штрафи від ТЦК прямо онлайн
Військовий та гроші. Ілюстративне фото: УНІАН
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, що введені через повномасштабну агресію РФ. Всім відомо, що за не оновлення даних чоловіків призовного віку (від 25 до 60 років) можуть оштрафувати на суму від 17 тисяч гривень. 

Про те, як дізнатись про наявність штрафу розповіли у Міністерстві юстиції.  

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Якщо українець отримав штраф від ТЦК і стосовно нього відкрито виконавче провадження, то про це дізнатись можна за допомогою Автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП).

Перейшовши на сайт, пошук можна здійснити за своїми прізвищем та ім’ям. В АСВП здійснюється реєстрація виконавчих документів, документів виконавчого провадження та фіксуються всі виконавчі дії. 

Вільний та безоплатний доступ до інформації АСВП забезпечує Мін'юст у мережі на своєму офіційному вебсайті за допомогою індивідуального ідентифікатора доступу.

Пошук інформації через вебсайт здійснюється за такими параметрами:

  • прізвище, ім’я, по батькові;
  • число, місяць, рік народження боржника — фізичної особи та прізвище, ім’я, по батькові (за його наявності) стягувача — фізичної особи;
  • найменування, ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань для юридичної особи — боржника та стягувача;
  • номер виконавчого провадження.

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Мін'юст штраф воєнний стан мобілізація ТЦК та СП

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08:20 Удар по Кривому Розі — в МВС показали перші кадри після атаки Росії

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